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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

في اليوم العالمي للصحة النفسية.. النائبة نسرين عمر تبدأ فعاليات التثقيف الصحي

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بدأت النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، وأمين الصحة و السكان بحزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء عدد من الفعاليات ذلك اليوم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية و الامانة العامة للصحة النفسية ، تم النشاط  بمدرستي " الملك الكامل الثانويةالعسكرية بنين " ، ومدرسة المنصورة الثانوية الفنية المتقدمة الميكانيكية العسكرية.
جاء ذلك علي هامش الاحتفال باليوم  العالمي للصحة النفسية 2023 و الذي يهدف هذا العام للاهتمام  بموضوع "الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان" من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع و قد ذكر  المتخصصين أن نسبة التعاطي في مصر تقدر بـ5.9%، وهذه النسبة تعني أننا متماشيين مع المعدلات العالمية، بينما نسب الإدمان كانت 3.3% في عام 2014 وحاليا 2 وحيث أن نسبة الـ 2.4% لحالات الإدمان في الشريحة العمرية من 15 إلى 60 سنة. 
و حاضر  في الندوة د. أحمد ضبيع استشاري الطب النفسي ، د. إيناس حمدي اخصائي الطب النفسي   حضر اللقاء في المدرسة الأولى  ما يقارب ٤٠ طالب و الثانية اكثر من ٥٠ طالب و اشار المحاضرين الي خطورة سن المراهقة و انواع المكيفات و اسباب الادمان و اعراض الادمان و طرق الوقاية و اشار الاطباء ان نسبك التعاطي و الادمان فقد بلغت حوالي ٢٠٪؜ من المجتمع 
و اهتم الاطباء بتذكرة الطلاب  بارقام الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان و كذلك الامانة العامة للصحة النفسية للتواصل و طلب المشورة ، وانتهت الندوة بحوار و نقاش ثري بين الأطباء و الطلاب. 
وقامت النائبة بعد إنتهاء الندوتين بزيارة تفقدية إلى مستشفى الصحة النفسية بدميرة _الدقهلية ، لزيارة قسم علاج الإدمان وتفقد التوسعات الجديدة ؛ لاستيعاب عدداً أكبر من المرضى ، حيث التقت مع د. نورهان أحمد حمزة مدير المستشفى ، والتي بدورها وضحت القدرة الاستيعابية للمستشفى والخدمات التي تقدمها 
ل 290 حالة يومياً ، شاملة بالرعاية ثلاث محافظات بواقع 120 سريراً للمرضى ، و19 سريراً فقط لعلاج حالات الإدمان مما يؤكد على أهمية القسم الجديد المزمع افتتاحه قريباً ؛ لزيادة عدد الأسرة المخصصة للإدمان إلى 50 سريراً    
و تهتم البرلمانية بالتثقيف الصحي  للمجتمع لما له من تاثير ايجابي في تغيير المفاهيم المغلوطة و توضيح سبل الوقاية و العلاج. 

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النائبة نسرين صلاح عمر الصحة النفسية مستقبل وطن
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