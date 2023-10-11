في اليوم العالمي للصحة النفسية.. النائبة نسرين عمر تبدأ فعاليات التثقيف الصحي

بدأت النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، وأمين الصحة و السكان بحزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء عدد من الفعاليات ذلك اليوم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية و الامانة العامة للصحة النفسية ، تم النشاط بمدرستي " الملك الكامل الثانويةالعسكرية بنين " ، ومدرسة المنصورة الثانوية الفنية المتقدمة الميكانيكية العسكرية.

جاء ذلك علي هامش الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية 2023 و الذي يهدف هذا العام للاهتمام بموضوع "الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان" من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع و قد ذكر المتخصصين أن نسبة التعاطي في مصر تقدر بـ5.9%، وهذه النسبة تعني أننا متماشيين مع المعدلات العالمية، بينما نسب الإدمان كانت 3.3% في عام 2014 وحاليا 2 وحيث أن نسبة الـ 2.4% لحالات الإدمان في الشريحة العمرية من 15 إلى 60 سنة.

و حاضر في الندوة د. أحمد ضبيع استشاري الطب النفسي ، د. إيناس حمدي اخصائي الطب النفسي حضر اللقاء في المدرسة الأولى ما يقارب ٤٠ طالب و الثانية اكثر من ٥٠ طالب و اشار المحاضرين الي خطورة سن المراهقة و انواع المكيفات و اسباب الادمان و اعراض الادمان و طرق الوقاية و اشار الاطباء ان نسبك التعاطي و الادمان فقد بلغت حوالي ٢٠٪؜ من المجتمع

و اهتم الاطباء بتذكرة الطلاب بارقام الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان و كذلك الامانة العامة للصحة النفسية للتواصل و طلب المشورة ، وانتهت الندوة بحوار و نقاش ثري بين الأطباء و الطلاب.

وقامت النائبة بعد إنتهاء الندوتين بزيارة تفقدية إلى مستشفى الصحة النفسية بدميرة _الدقهلية ، لزيارة قسم علاج الإدمان وتفقد التوسعات الجديدة ؛ لاستيعاب عدداً أكبر من المرضى ، حيث التقت مع د. نورهان أحمد حمزة مدير المستشفى ، والتي بدورها وضحت القدرة الاستيعابية للمستشفى والخدمات التي تقدمها

ل 290 حالة يومياً ، شاملة بالرعاية ثلاث محافظات بواقع 120 سريراً للمرضى ، و19 سريراً فقط لعلاج حالات الإدمان مما يؤكد على أهمية القسم الجديد المزمع افتتاحه قريباً ؛ لزيادة عدد الأسرة المخصصة للإدمان إلى 50 سريراً

و تهتم البرلمانية بالتثقيف الصحي للمجتمع لما له من تاثير ايجابي في تغيير المفاهيم المغلوطة و توضيح سبل الوقاية و العلاج.