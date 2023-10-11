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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 15 عضوا جديدا للانضمام لمجلس حقوق الإنسان

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة أمس (بتوقيت الأمم المتحدة) 15 عضوا جديدا للانضمام لمجلس حقوق الإنسان، تبدأ فترتها لمدة 3 سنوات في الأول من يناير 2024 وهي: ألبانيا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي والصين وكوت ديفوار وكوبا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وغانا وإندونيسيا واليابان والكويت وملاوي وهولندا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، توزع مقاعد المجلس على المناطق الإقليمية لضمان التوزيع الجغرافي العادل، فيُخصص 13 مقعدا لأفريقيا، و13 لآسيا والمحيط الهادئ، و6 لأوروبا الشرقية، و8 لأمريكا اللاتينية والكاريبي، و7 لأوروبا الغربية.
يُشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو الجهة الرئيسة في الأمم المتحدة المختصة بضمان وتعزيز الحريات الأساسية على المستوى الدولي. وقد أنشئ عام 2006، ويتكون من 47 مقعدا.

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الجمعية العامة للأمم المتحدة حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان
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