القبض على 3 أشخاص نقبوا خِلسة عن الآثار داخل منزل بالعجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.