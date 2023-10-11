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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«النقل» تصدر بيانا مهما لقائدي المركبات ومرتادي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

وزارة النقل
وزارة النقل
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أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا بشأن إجراء تحويلة مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا من يوم الجمعة الموافق 13 / 10 / 1023 حتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم، وذلك لنهو تركيب الجزء المتبقي والأخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل  لتطوير وتوسعة الطريق  بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاه)، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وأشار البيان إلى أن التحويلة المؤقتة بالطريق ستشمل تغيير مسار المركبات من نطاق الاعمال بالكيلو 173.5 – الى مدخل مدينة ابوحمص (القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية) وتحويل القادم من الإسكندرية الى القاهرة الى مدخل قرية ديسونس الحلفايه والخروج من مخرج مدينة ابوحمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي وذلك للسيارات الملاكي والأجرة.

وفيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل فيتم منع النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر  والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل الى محور الليثي بدمنهور  لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور في اتجاه ابوحمص (نطاق الاعمال).

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