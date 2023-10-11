بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام 03ر22 نقطة ليبلغ مستوى 46ر6651 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 33ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر158 مليون سهم عبر 9851 صفقة نقدية بقيمة 33 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1ر1 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5512 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 9ر93 مليون سهم عبر 4440 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 02ر31 نقطة ليبلغ مستوى 29ر7267 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 3ر64 ملايين سهم عبر 5411 صفقة بقيمة 7ر23 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 45ر20 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5432 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 3459 صفقة نقدية بقيمة 3ر8 ملايين دينار كويتي.