السودان: المجموعة العربية باليونيسكو تدعو لإعادة تأهيل مواقع التراث المتضررة من الحرب

قالت الخارجية السودانية، إن المجموعة العربية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، دعت اليوم المنظمة إلى وضع خطة عمل لمرحلة ما بعد الحرب في السودان لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والثقافية ومواقع التراث العالمي المتضررة من الحرب بالبلاد، إلى جانب دعم النساء والفتيات، والحد من العنف المبني على النوع.

وأضافت الخارجية السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك جاء في بيان المجموعة العربية أمام اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته رقم 217 اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت الخارجية السودانية أن بيان المجموعة العربية عبر عن الأمل في أن تنتهي الحرب في السودان قريبا وأن يعم السلام والاستقرار ربوع البلاد.