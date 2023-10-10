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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السودان: المجموعة العربية باليونيسكو تدعو لإعادة تأهيل مواقع التراث المتضررة من الحرب

وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية
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قالت الخارجية السودانية، إن المجموعة العربية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، دعت اليوم المنظمة إلى وضع خطة عمل لمرحلة ما بعد الحرب في السودان لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والثقافية ومواقع التراث العالمي المتضررة من الحرب بالبلاد، إلى جانب دعم النساء والفتيات، والحد من العنف المبني على النوع.

وأضافت الخارجية السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك جاء في بيان المجموعة العربية أمام اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته رقم 217 اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت الخارجية السودانية أن بيان المجموعة العربية عبر عن الأمل في أن تنتهي الحرب في السودان قريبا وأن يعم السلام والاستقرار ربوع البلاد.

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الخارجية السودانية الامم المتحده اليونيسكو
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