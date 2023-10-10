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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الأوليمبي يؤدي تدريبه الثاني استعدادا لوديتي الأردن وأوزبكستان

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبه الثاني اليوم بملعب الدفاع الجوي استعدادا للقاء الأردن يوم الخميس المقبل، وديا ثم السفر إلى اوزبكستان يوم الجمعة لمواجهة منتخبها الأوليمبي يوم الاثنين المقبل، وذلك فى إطار برنامجه استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

حضر التدريب الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

وكان معسكر المنتخب قد انطلق أمس بأحد فنادق القاهرة.

وكان قد تلقي شباب الفراعنة خطاب يحتوي علي عرض من ادارة منتخب كولومبيا لخوض مباراة ودية مع الفراعنة.

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المنتخب الأوليمبي المصري معسكره تدريباته
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