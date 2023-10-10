تعليقا على وقف مساعدات دول أوروبية لفلسطين.. ماكرون: يجب ألا نخلط بين مكافحة الإرهاب ودعم المدنيين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم الخلط بين مكافحة الإرهاب وأبسط الحقوق الإنسانية ودعم المواطنين المدنيين، مشيرا إلى أنه تم وضع إجراءات لضمان أن مساعدات بلاده للشعب الفلسطيني لا تمول حركة "حماس".

وأعرب ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في هامبورج، اليوم الثلاثاء عن استنكاره لما وصفه بـ"الابتزاز غير المقبول" من قبل حركة "حماس" مع الرهائن الإسرائيليين في غزة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق بشكل وثيق للغاية مع السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق باحتمال وجود مواطنين فرنسيين بين هؤلاء الرهائن.

وحول قصف إسرائيل لقطاع غزة وحصاره، قال ماكرون "إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو حق، خاصة بالنظر إلى ما عانوا منه.. ونريد العمل من أجل السلام الدائم في المنطقة"، مجددا تضامنه مع إسرائيل.

وتعليقا على نفي المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن تكون بلاده وراء هجوم حماس على إسرائيل، أشار ماكرون إلى أنه ليس لديه تعليق حول تورط إيران بشكل مباشر أو أى دليل رسمي على ذلك، مضيفا أنه "من المرجح أن تكون هناك مساعدات مقدمة لحماس وتعاون بين الجانبين".

وكان ماكرون قد وصل أمس /الاثنين/ إلى هامبورج، في زيارة لألمانيا للمشاركة في "الصيغة التشاورية الحكومية الفرنسية الألمانية الأولى"، والتي تسمح بلقاء غير رسمي يُمكن من خلاله الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني برفقة وزراء من البلدين من مناقشة قضايا رئيسية، وذلك بحسب الأليزيه. يذكر أن ألمانيا قامت بتعليق المساعدات التنموية إلى فلسطين بشكل مؤقت، وأكدت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أنه ستتم مراجعة شاملة للمساعدات المالية.. كما أعلنت النمسا تعليق المساعدات المقدمة للفلسطينيين، والتي يبلغ قيمتها 19 مليون يورو، وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج "سنجمد جميع المدفوعات الخاصة بالتعاون التنموي النمساوي في الوقت الحالي".