بوتين: موسكو وبغداد تنسقان بنجاح العمل في إطار مجموعة "أوبك +"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده والعراق تنسقان العمل بنجاح في إطار "أوبك +" لتحقيق استقرار الوضع في أسواق الطاقة العالمية.

وقال بوتين في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم الثلاثاء الذي وصل العاصمة الروسية في وقت سابق اليوم.

وكشف بوتين، عن حجم الاستثمارات للشركات الروسية في العراق، مشيرًا الى انه يبلغ 19 مليار دينار فضلا عن 50 شركة عاملة في العراق.

وأشار بوتين إلى أن موسكو وبغداد تنسقان العمل بنجاح في إطار "أوبك+" وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وقال: "نقوم بتنسيق العمل ضمن "أوبك+" ونقوم بذلك بنجاح كبير بهدف تحقيق استقرار الوضع في الأسواق العالمية، وآمل أن نستمر في العمل في هذا النهج".

وأضاف الرئيس الروسي أن قطاع الطاقة يعد مجالا رئيسيا للتعاون بين روسيا والعراق، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

وعن حجم الاستثمارات الروسية في العراق، قال بوتين إن "كبرى شركاتنا تعمل في بلدكم (العراق) بنجاح كبير. وبلغ إجمالي استثمارات شركاتنا حوالي 19 مليار دولار. وهناك آفاق لمزيد من تطوير التعاون".

وتربط موسكو وبغداد علاقات استراتيجية وتاريخية، وتعمل حاليا قرابة 50 شركة روسية في العراق، ومنها "لوك أويل" و"غازبروم نفط"، الذراع النفطي لشركة "غازبروم" الروسية.

وتنفذ روسيا حاليا مشروعا كبيرا لإعادة بناء وتحديث معمل لإنتاج منتجات الزجاج والسيراميك في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وقد بدأ تحالف صناعي روسي بالتنفيذ العملي لهذا المشروع لصالح وزارة الصناعة والثروة المعدنية العراقية.