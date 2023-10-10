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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يعود إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة استعدادًا للطلائع بالدوري

تدريب النادي المصري
تدريب النادي المصري بقيادة علي ماهر
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يستأنف فريق الكرة بالنادي المصري تدريباته اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على الداخلية فى الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة طلائع الجيش الجمعة 20 أكتوبر وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن مروان حمدى، لاعب المصرى، حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

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النادي المصري الداخلية الدوري
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