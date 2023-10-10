خلل تقني يؤثر في 11 بنكا ويُعطِّل 1.4 مليون معاملة في اليابان

عانت شبكة مقاصة المدفوعات اليابانية من مشكلة تقنية، اليوم الثلاثاء، التي طالت 11 بنكا وعطّلت ما لا يقل عن 1.4 مليون معاملة.

وقالت شبكة مقاصة المدفوعات التابعة للبنوك اليابانية إنه من غير الواضح ما الخطأ الذي حدث ومتى وسيتم حل المشكلة، ومن المحتمل أن يؤثر الخلل على العديد من المستخدمي

وقال بنك ريسونا: "إن تحويلات الأموال إلى بنوك أخرى عبر أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت لا يمكن معالجتها".

وترتبط البنوك اليابانية في الغالب بشبكة الدفع الرئيسية المعروفة باسم نظام (Zengin)، الذي يعالج ما متوسطه 6.5 مليون معاملة وأكثر من 12 تريليون ين (81 مليار دولار) يوميًا.

وتم إنشاء هذا النظام عام 1973، وهو ينقل تحويلات الائتمان المحلية، مما يسمح بربط البنوك عبر الإنترنت وتحرير الأموال بعد المعاملات