لافروف: تدريبات "الناتو" الأخيرة غير مسبوقة منذ حقبة الحرب الباردة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن التدريبات المشتركة الأخيرة التي أجرتها الولايات المتحدة مع حلفائها في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أصبحت غير مسبوقة منذ نهاية حقبة الحرب الباردة.

واتهم لافروف - وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الثلاثاء- "الساسة غير المسؤولين" بالافتقار التام للحس الأساسي للحفاظ على الذات عندما أعلنوا عن مهمة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مشيرا إلى أن تأكيدات الزعماء الغربيين بأن الناتو لن يتوسع شرقا أثبتت أنها خدعة.

يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.