الرئيس العراقي يؤكد ضرورة التعاون المشترك مع دول الجوار للتغلب على أزمة المياه

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم، أهمية حصول بلاده على حصة عادلة من المياه، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك مع دول الجوار للتغلب على أزمة المياه.

واستعرض الرئيس العراقي - خلال لقائه اليوم الوفد الفني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) برئاسة مدير شعبة الأراضي والمياه ليفينج لي والوفد المرافق له، وفقا لوكالة ألأنباء العراقية "واع" - التعاون القائم بين العراق ومنظمة الفاو وسبل تعزيزه وبما يصب في دعم قطاعات الزراعة والمياه والأغذية، ومواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، بالإضافة لمناقشة مواضيع الجفاف وتخزين المياه والتصحر والعواصف الرملية والترابية، وتطوير أنظمة الري واستصلاح الأراضي، إضافة إلى محطات الأرصاد الجوية، ومشروع (WaPOR)، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.

وأوضح أن التغير المناخي يمثل تحديا كبيرا للمنطقة، وخصوصا في العراق جراء تراجع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وتفاقم حالة الجفاف والتصحر وتأثيراتها البالغة على قطاع الزراعة"، لافتا إلى الجهود الحثيثة لتحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك من أجل المحافظة على الثروة المائية، والعمل على حماية البيئة وإقامة مشاريع التشجير والتوعية المجتمعية حولها.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة التعاون والتنسيق المشترك مع دول الجوار للتغلب على أزمة المياه خصوصا أن منابع المياه تقع خارج العراق، والاستفادة من التشريعات الدولية لتنظيم وتقسيم المياه بين الدول لتجنب حرمان أي بلد من حقه في المياه، موضحا أن العراق يركز حاليا للحصول على حصة عادلة من المياه، وضرورة تزويد العراق بالخطط التشغيلية لدول الجوار من المياه، وكميات المياه التي يحتاجونها.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء الرئيس العراقي، مشيدين بـ"أطروحاته واهتمامه الكبير بقضية المياه والزراعة"، مستعرضين أطر التعاون القائمة بين منظمة (فاو) والجانب العراقي عبر المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وفي سياق آخر، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع سفير اليمن لدى بغداد الخضر أحمد مرمش، تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلا عن بحث تعزيز التعاون الأمني والاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

ودعا مستشار الأمن القومي - خلال اللقاء - إلى ترسيخ مفهوم السلم المجتمعي ونبذ التطرف وخطاب الكراهية الذي لم يجلب سوى الويلات للدول والشعوب، معربا عن تطلع العراق لأن يستعيد اليمن عافيته ودوره بين أشقائه، مشيرا إلى أن العراق استعاد أمنه واستقراره بعد أن تصدى أبناؤه لأكبر هجمة إرهابية.