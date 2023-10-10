رئيس جامعة المنوفية يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات

عقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت بحضور نائباه الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات القائمة منها مشروع تعلية ٣ أدوار بمبنى مستشفى الطوارئ، واستكمال أعمال مدخل كلية الطب والموقع العام، وتعلية مبنى العيادات الخارجية، والمكتبة المركزية بالصيدلة والمدرجات، واستكمال مبنى طب الأسنان، وتطوير الموقع العان للمجمع النظرى والمبنى الإدارى بالجامعة، ومدرجات مجنع كليات البر الشرقى، ومبنى مدرجات التربية النوعية.

كما استعرض رئيس الجامعة الموقف التنفيذى لجامعة المنوفية الأهلية ونسبة الإنجاز حتى الآن، ومتابعة أعمال المدينة الطبية، ومتابعة نقل أصول وملكية أرض الجامعة بمدينة السادات مساحة ٢٠٠ فدان، وفى هذا الشأن وجه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة توثيق جميع أملاك الجامعة منذ نشأتها وعمل رفع مساحى شامل لجميع الأملاك وتقديم ملف وثائقى يضم كافة المنشآت.

هذا والتقى رئيس الجامعة بمسئولى شركة المقاولين العرب المكلفين بتنفيذ بعض مشروعات الجامعة وذلك لمتابعة ماتم تنفيذه والاتفاق عليه من اللقاء السابق، والمستخلصات المالية المطلوبة، موجها بسرعة الانتهاء من الالتزامات المطلوبة من جميع الأطراف وتكاتف جميع الجهات المعنية للإنتهاء من كافة المشروعات.

IMG-20231010-WA0004

IMG-20231010-WA0003