طلب إحاطة بشأن معوقات الزراعة ومشكلة تفتيت الحيازة

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعه بشأن وجود بعض المعوقات التي تواجه الزراعه ومشكلة تفتيت الحيازة الزراعية.

وذكر النائب خالد أبو نحول في طلب الإحاطة، نشير إلى أن من أهم أسباب تفتت الحيازة الزراعية هي التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إننا توصلنا إلى أن حجم التعدي على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 بلغ 400 ألف فدان، كما أن هناك نحو 500 ألف فدان على الأقل غير مستغلة بسبب الجسور والفراغات بين الأراضي الزراعية بمختلف انحاء الجمهورية، وهو ما يزيد من ضخامة تلك المشكلة".

وأضاف "أبونحول " انه بالبحث عن حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع من أجل معالجة تلك المشكلة فقد توصلنا إلى أنه لابد من اللجوء إلى ما يسمى بـ"الزراعة التجميعية " وهي عبارةعن زراعة محصول واحد في مربع زراعي كبير بالتنسيق بين ملاك الأراضي ووزارة الزراعة، ذلك الأمر الذي سوف يساعد الفلاحين والمزارعين في إستغلال الأراضي الزراعية الخاصة بهم بالشكل الأمثل وتحقيق اقتصاديات أفضل.

وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي من أجل العمل على وضع إستراتيجية واضحة ومحددة لمعالجة أزمة التفتت الزراعي، إلى جانب وضع خطة عمل حقيقية خاصة بالتحول إلى الزراعات التجميعية في أقرب وقت ممكن.