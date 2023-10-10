بالفيديو.. هدية تذكارية من رئيس أكاديمية الشرطة للسيسي

أهدى اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية تذكارية تتمثل في مجسم لبوابة أكاديمية الشرطة يتقدمها رموزًا لبعض المعالم الأثرية والمشروعات القومية الجديدة لمصر وتظلها أجنحة النسر رمزًا للأمن والأمان في مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل قبل قليل لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.