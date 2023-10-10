اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار على الوجه البحري وسيناء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية على بعد الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 34 للعظمى 26، وعلى شمال الصعيد 32 والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى 25 درجة .