الجنايات تنظر محاكمة متهمي خلية الإسماعيلية الإرهابية

تنظر بعد قليل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الإسماعيلية.



وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.