سيف زاهر: غياب إمام عاشور أربك حسابات فيتوريا

كشف الإعلامي سيف زاهر عن كواليس حديث دار بينه وبين البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس على هامش انطلاق معسكر الفراعنة، موضحا أن فيتوريا أبلغه أنه يتعامل مع مباراتي زامبيا والجزائر معاملة المواجهات الرسمية.

وتابع زاهر، خلال تصريحات لبرنامجه ملعب أون تايم،: "فيتوريا سيقدم إنجازات لكرة القدم المصرية، ولا يفكر في أي عروض وكل تركيزه مع المنتخب ويواصل العمل بجهد".

وأضاف غياب إمام عاشور أربك حسابات فيتوريا، لأن اللاعب كان أساسيا في حسابات المدرب البرتغالي لأن اللاعب تألق بقوة خلال الفترة الماضية.

ورفع البرتغالي شعار لابديل عن الفوز في مباراتي زامبيا والجزائر، خاصة بعض الانتقادات التي تعرض لها بعد هزيمة منتخب تونس وديا بثلاثية.