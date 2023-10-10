إلهام شاهين توجه الشكر لصناع مسلسل الفريدو: "هتوحشوني جدا.. بحبكم جميعا"

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بنجاح مسلسل "الفريدو" الذي عرض عبر شاشة "ON"، خلال الأيام الماضية، والذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا منذ طرحه ودخل ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر.

وكتب الفنانة إلهام شاهين، على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "هتوحشونى جدا جدا جدا، كل فريق عمل مسلسل "الفريدو"، حبيتكم جدا جميعا وأفتقدكم بشدة، وأفتقد أيضا "سوسو" اللى حبيتها من كل قلبى وتوحدت معها وبكيت كثيرا لفراقها".

وتابعت إلهام شاهين: "عايزة أشكركم جميعا، وشكرا جزيلا للمنتج الفنان أحمد عبد العاطى، والشركة المتحدة والمخرج الرائع عصام نصار، للصورة الرائعة من أحمد بيجو، وشكرا لأجمل موسيقى من خالد حماد، وديكور نبيل رمسيس، والمونتيرة الجميلة منة جاب الله، وكل الشكر من كل قلبى للإستايليست إيناس شاهين التى كانت سبب رئيسي فى نجاح ومصداقية شخصية "سوسو" بخصلات شعرها الأبيض المهمل ووجهها المتعب وملابسها المناسبة جدا لشخصيتها، كنت أنظر للمرآه أنسى تماما إلهام ولا أرى إلا سوسو".

وواصلت إلهام شاهين: "أما نجوم العمل وعلى رأسهم الرائع الجميل الحنون أحمد فهمى الذى أبدع فى دور "فريد" وكان بالفعل فريد من نوعه، والحقيقه كل الممثلين أبدعوا، برافو للجميع أسعدتوا الجمهور بفنكم الجميل، الحمد لله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.. بحبكم جميعا"

كما وجهت إلهام شاهين، الشكر لمؤلف العمل عمرو محمود ياسين، قائلة: "صديقى وأخى الغالى ابن الغاليين الكاتب الفنان الرائع عمرو محمود ياسين، أشكرك من كل قلبي على كل كلمة، وهذا النجاح أنت السبب فيه، شكرا لك ولفريق العمل معك سارة مصباح، وياسمين ميشيل، وكل من شارك فى هذا العمل أبدع وقدم أحلى ما عنده، سواء أمام الكاميرا أو وراءها.

وتابعت: لقد استمتعت بالتجربة الراقية الإنسانية المحترمة، احترمنا جميعا قيمة الفن وتأثيره على المجتمع، فاحترمنا الجمهور.

واختتمت كلمتها قائلة: "شكرا لك على اهتمامك بكل تفاصيل "سوسو" الدقيقه جدا ووجودك معنا يوميا فى مكان التصوير للاهتمام بكل التفاصيل، مؤكدة أن الكتابة هى الأساس لنجاح كل عناصر العمل".

مسلسل "الفريدو" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي عرض عبر شاشة "ON" في ٢٤ سبتمبر الماضي، واستمر على مدار 10 حلقات اختتمت السبت الماضي، حيث يثير "فريد" الدهشة بسبب عمله كطبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر عمته "سوسو" التي تمتلىء حياتها بالأسرار في حياة "فريد"، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

العمل من بطول الفنانين: إلهام شاهين في دور "سوسو"، وأحمد فهمي في دور "فريد"، وندى موسى، وإنجي كيوان، وأمير شاهين، وإيمان السيد، وفتوح أحمد، وعمر شرقي، وروان حسن، ومحسن صبري، وسيف زهران، وعابد عنابي، محمد السويسي، وأحمد فريد، وياسمين بن داود، والمسلسل عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح، وإخراج عصام نصار.