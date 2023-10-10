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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الأوليمبي يستعد لوديتي الأردن وأوزبكستان .. وبركات يحفز اللاعبين

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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انتظم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى فى معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء  الأردن  يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب قبل السفر للقاء  أوزبكستان فى المباراة الودية الثانية والمقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

حرص الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب على تحفيز اللاعبين والإشادة بهم خلال حديثه معهم  قبل انطلاق التدريب،  وشدد محمد بركات فى حديثه على أن المرحلة الحالية مهمة جدا فى تحديد هوية وأسماء المرشحين لتمثيل مصر فى الأولمبياد، وهذا حلم يداعب خيال اى لاعب ولذلك فهو يؤكد أن العدالة شعار المرحلة الحاسمة فى الاختيارات وأن الجهاز الفني حريص  كل الحرص على منح الفرصة للجميع والدليل أن هناك أسماء كانت موجودة قد خرجت وهناك أسماء جديدة ، وشدد بركات على ضرورة استثمار الفرصة وبذل جهود مكثفة من الجميع لنيل ثقة البرازيلي ميكالى   الذى يقف على مسافة واحدة من الجميع.

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المنتخب الأوليمبي المصري انطلاق معسكره تدريباته الجماعية
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