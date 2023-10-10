مأساة مالى.. الحياة فى تمبكتو وجاو تحت حصار الإرهابيين

تعرضت مدينة تمبكتو لهجمات صاروخية شنها متشددون، مساء أمس الأول الأحد.

باختصار، كما تحاصر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين جاو، أكبر مدينة في شمال مالي، على بعد حوالي ٣٢٠ كيلومترا شرق تمبكتو، وجاء الحصار المفروض على المدينتين في الوقت الذي تسارع فيه القوى المتنافسة في مالي لملء فراغ السلطة الناجم عن رحيل القوات الدولية.

وقال أشخاص يعيشون في مدن مالي تحت حصار مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة لمواقع إخبارية عدة، إنهم يواجهون نقصا في الغذاء والوقود والدواء وارتفاعا سريعا في الأسعار.

ويأتي الحصار في الوقت الذي يشتد فيه القتال بين الجيش، المدعوم من مجموعة فاجنر الروسية، والجماعات الإسلامية والمقاتلين الانفصاليين الطوارق.

ومنذ ما يقرب من شهرين، تحاول جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عزل مدينة تمبكتو الشمالية التاريخية تماما، ومنع وصول الإمدادات.

وقال الجيش المالي، يوم الأحد، إن قتالًا جديدًا اندلع في الشمال بين الجيش وجماعات متمردة مسلحة في أحدث حلقة في سلسلة هجمات على الجيش في الدولة المضطربة الواقعة في غرب أفريقيا.

وتحدث الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي عن قتال عنيف ضد الإرهابيين في الساعات الأولى من الصباح، في منطقة بامبا التي ادعى المتمردون الانفصاليون أنهم سيطروا عليها.

وقال المتمردون إنهم استولوا على المنطقة الشمالية في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت نيابة عن الإطار الاستراتيجي الدائم، الذي تهيمن عليه تنسيقية حركات أزواد.

وتنسيقية حركات أزواد هي تحالف لجماعات متمردة شكلها الطوارق في مالي الذين طالما اشتكوا من إهمال الحكومة وسعوا للحصول على الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.

ووقعت التنسيقية اتفاق سلام مع الحكومة السابقة والميليشيات الموالية لها في عام ٢٠١٥، لكن التوترات عادت إلى الظهور منذ أن عزز الجيش سلطته في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وتعاون مع مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، وطرد القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

احتل متمردو الطوارق تمبكتو في أعقاب انتفاضة قام بها الانفصاليون في عام ٢٠١٢ ، لكن سرعان ما دفعتهم الجماعات الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة إلى جانبها في فرض شكل صارم من الشريعة الإسلامية على المدينة، ما أجبر النساء على ارتداء النقاب، وحظر الموسيقى وبتر أطراف المجرمين. رجم أحد الزوجين حتى الموت بتهمة الزنا.

ويخشى الكثير من الناس تكرار ذلك إذا نجحت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في الاستيلاء على المدينة.

وبعد عام من حكم الإسلاميين، استعادت قوات الحكومة المالية، بدعم من القوات الفرنسية، المدينة، لكن تلك القوات الفرنسية غادرت البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة في عام ٢٠٢١، بالإضافة إلى انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وشددت الجماعة المتشددة سيطرتها خلال الأسبوع الماضي، حيث قال أحد السكان المحليين، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، لـ«بي بي سي»، إن نقص الوقود يشل إمدادات الكهرباء في المدينة، تحصل المنازل الآن على الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم.

وأضاف الرجل: «الناس خائفون بسبب الحرب»، وقال إنهم غير راضين عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مضيفا أن التكاليف تضاعفت، لقد غادرت الكثير من العائلات المدينة.

ويتركز اقتصاد المدينة عادة حول التجارة مع النيجر والجزائر المجاورتين، لكن تصرفات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تسببت في مغادرة العديد من التجار للمدينة وترك الشوارع مهجورة.

جاهز للمعركة

أعلنت الأمم المتحدة انتهاء مهمتها في يونيو الماضي، وقالت إن قواتها ستغادر البلاد تدريجيا بحلول ديسمبر بعد أن رفض المجلس العسكري في مالي تمديد صلاحياته.

وأدى ذلك إلى تعهد كل من القوات الحكومية والجماعات الانفصالية الطوارق باحتلال قواعد القوة التي تقع في شمال البلاد، وهي منطقة كانت تحت سيطرة الطوارق منذ اتفاق السلام لعام ٢٠١٥.

وبدأ القتال في أغسطس للسيطرة على موقع للأمم المتحدة في بلدة بير واشتد منذ ذلك الحين، كما استغلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الفوضى لشن هجماتها الخاصة على القوات الحكومية.

وتقول جماعات الطوارق: إنها هاجمت خمس قواعد عسكرية حكومية وقالت في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي إنها تهدف إلى السيطرة على شمال مالي بأكمله حيث تريد إقامة دولة مستقلة تسمى أزواد.

وفي الوقت نفسه، تعهدت الحكومة العسكرية باستعادة السيطرة على البلاد بأكملها، وأرسلت يوم الاثنين الماضي قافلة عسكرية كبيرة نحو كيدال، وهي بلدة شمالية تعد المعقل الرئيسي للطوارق.

وقال العقيد مالك دياو، وهو شخصية بارزة في المجلس العسكري، للجمعية التشريعية المؤقتة في وقت سابق من هذا الشهر: «نحن نعتبر الأمن في جميع أنحاء البلاد أولوية مطلقة»، وأضاف: «نحن نعمل مع الجيش لاستعادة أراضينا، التي احتلتها منذ فترة طويلة جحافل من البرابرة الذين ليس لديهم إيمان أو قانون أو دين، وهدفهم الوحيد هو التسبب في المعاناة والموت للأبرياء الذين لا يتطلعون إلا للعيش في سلام».

وقال محمد مولود رمضان، المتحدث باسم تحالف جماعات الطوارق الذي يطلق عليه «هيئة السوق المالية»، لـ«بي بي سي»: «سنوقفهم، نحن نستعد لذلك منذ فترة طويلة.. نحن نستعد لمزيد من انضمام مقاتلين للمعركة».

أزمة إقليمية

يهدد الصراع بالانتشار خارج مالي وعبر منطقة الساحل الأفريقي، حيث دعت كل من الحكومة ومتمردي الطوارق إلى الدعم الدولي.

وعبرت جماعات الطوارق في ليبيا والجزائر والنيجر عن تضامنها مع الانفصاليين في مالي، حيث دعا أحد قادة المتمردين النيجريين المقاتلين إلى الانضمام إليهم على خط المواجهة.

وقال بن بلة، أحد قادة تحالف الطوارق «CMA»، لمواقع إخبارية أجنبية: «هذه التصريحات سيتبعها وصول مقاتلين من النيجر والجزائر وليبيا لدعمنا في المعركة».

هذا التضامن سيواجه التوسع الروسي في المنطقة من خلال الحكومات الانقلابية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وقبل ثلاثة أسابيع، وقع المجلس العسكري في مالي اتفاقية دفاع مشترك مع بوركينا فاسو والنيجر، وتعهد كل منهما بمساعدة الآخر ضد التمرد المسلح أو العدوان الخارجي، بعد تهديد من دول أخرى في غرب أفريقيا باستخدام القوة لاستعادة الحكم المدني في النيجر.

وتخضع الدول الثلاث للحكم العسكري، في أعقاب أحداث سياسية مضطربة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأدى ذلك إلى انسحاب القوات العسكرية الفرنسية، التي كانت تقدم المساعدة الأمنية ضد التمرد الإسلامي المستعر في الدول الثلاث المجاورة، من مالي وبوركينا فاسو، مع الاستعدادات لمغادرة النيجر.

ومنذ ذلك الحين، لجأت مالي إلى مجموعة فاجنر الروسية للحصول على المساعدة العسكرية، وكانت هناك شائعات بأن النيجر وبوركينا فاسو قد تتبعانها.

وقال الدكتور أليكس فاينز، مدير برنامج أفريقيا في مركز تشاتام هاوس للأبحاث، إنه مع وجود مشاكل أمنية داخلية خاصة بالنيجر، وخاصة بوركينا فاسو، فمن غير المرجح أن تكون قادرة على مساعدة القوات المسلحة المالية.

وأضاف: «ما لا يستطيع هذا التحالف القيام به هو توفير التضامن العسكري لبعضهم البعض».

وأضاف أن قوات فاجنر لا يبدو أنها قادرة على سد الفجوة التي تركتها القوات الفرنسية وأن الروس يكافحون والروس مرهقون للغاية، بالنظر إلى التزاماتهم في أماكن أخرى خاصة مع الصراع في أوكرانيا.

وحذر الدكتور فاينز من أن الفشل في التعامل مع الأزمة في شمال مالي يجعل المجلس العسكري في باماكو عرضة للخطر، وقد يكون هناك انقلاب آخر، إذا فشل المجلس العسكري في الاستجابة للتحديات الأمنية التي يواجهها الآن.

من هي الجماعات المتورطة وأين تقاتل؟

إذا حاولنا الإجابة على هذا السؤال لوجدنا أنه هناك المجلس العسكري، الذي انتزع السلطة في عام ٢٠٢٠ من الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، وأنهت عملية غير شعبية لمكافحة المتطرفين أدارها الحاكم الاستعماري السابق لمالي، فرنسا، وجلبت مجموعة فاجنر الروسية في أواخر عام ٢٠٢١ كشريك أمني جديد لها.

تواجه الحكومة مجموعة تسمى الإطار الاستراتيجي الدائم أو «CSP»، ويشمل الاتفاق الدول الموقعة على اتفاق الجزائر لعام ٢٠١٥، على الرغم من أن بعض الأعضاء انسحبوا لأنهم يعارضون الصراع الحالي.

الفصيل الرئيسي في «CSP» المتورط في الاشتباكات هو تحالف يغلب عليه الطوارق يسمى تنسيقية حركات أزواد أو «CMA»، ويعمل مقاتلوها أيضا تحت اسم جيش أزواد الوطني.

وتصاعدت التوترات العسكرية منذ أبريل الماضي، عندما حلق الجيش بطائرات على علو منخفض فوق بلدة كيدال قاعدة هيئة التنسيق العسكرية ومرتع تقليدي للتمرد، لكن الجيش يبني قوته منذ تحالفه مع روسيا وكان القتال يخشى منذ فترة طويلة.

وقال ريسا آغ أساجيد، عضو في هيئة السوق المالية، لصحيفة «الإنسانية الجديدة»، إن سبب القتال هو الدفاع المشروع عن النفس وليس التطلع إلى استقلال أزوادي.

وفي الأيام الأخيرة، اقتحمت هيئة تنسيق الشئون العسكرية قواعد الجيش في كل من المناطق الشمالية والوسطى، في حين يتقدم الجيش المالي في طابور كبير من جاو باتجاه منطقة كيدال، مما يهدد بمواجهة كبيرة.

وقد أثار هذا الوضع مقارنات مع ثورة عام ٢٠١٢، عندما استولت جماعات الطوارق على المدن الشمالية الرئيسية، كان الانفصاليون حينها متحالفين مع الجماعات المتطرفة، لكن المتطرفين قاموا بعد ذلك بتهميشهم وبدأوا تطرفهم وإرهابهم الذي لا يزال مستمرًا حتى اليوم.

ولا يزال المجلس العسكري يُشير إلى مؤتمر القمة على أنه إرهابي، ويتهمه بالتواطؤ مع المتطرفين. وينفي مسئولو هيئة التنسيق هذا الأمر، على الرغم من أن المقاتلين لديهم روابط عائلية ومجتمعية مع الجهات المتطرفة.

ولكن كيف أدى انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي إلى تفاقم التوترات؟ والإجابة الجاهزة تقول: إن المجلس العسكري اعتبر القوة غير فعالة واستاء من تحقيقاتها في سوء سلوك الجنود الوطنيين. لكن البعثة كانت ضامنا رئيسيا لاتفاق الجزائر، حيث ساعدت في تسهيل المحادثات ومراقبة التنفيذ، وبالتالي، فإن إنهاء البعثة يمكن أن ينظر إليه من قبل بعض الجماعات الموقعة على أنه رغبة في استئناف الهجمات وليس تطبيق الاتفاق، كما قال كادياتو كيتا، المدير القطري في مالي لمنظمة إنترناشونال ألرت، وهي منظمة غير حكومية لبناء السلام.

ويجري حاليًا تسليم قواعد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي إلى الجيش، مما يسمح للحكومة ببسط سيطرتها على الأراضي الوطنية، وقال «كيتا»: إن العديد من السكان، وخاصةً في باماكو، يرحبون بذلك، لكن الجماعات المسلحة تنظر إليه بشكل سلبي، ويقول قادة هيئة السوق المالية، إنه لم تتم استشارتهم لأن المخيمات يتم الاستيلاء عليها في المناطق التي يعتبرونها خاضعة لسيطرتهم. وهم يعتقدون أن هذا يشكل خرقا لاتفاق الجزائر، الذي كان من المفترض أن يعالج مطالبهم بالحكم الذاتي الإقليمي، وهنا يجب التذكير بأننا عندما نقول الدولة، يجب ألا ننسى أن الدولة هي الشخص العادي. إنها كلها مجموعات عرقية، من الشمال إلى الجنوب.

وفي منتصف أغسطس، اندلعت اشتباكات بين «مؤتمر الأطراف العامل الموحد» والقوات الحكومية بالقرب من معسكر تابع لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في بير، في منطقة تمبكتو. وقالت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي إنها سرعت انسحابها من المنطقة بسبب القتال.

وحتى قبل المطالبة بانسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، تعهد المجلس العسكري باستعادة المناطق التي تفتقر إلى وجود الدولة، وأثيرت نقطة معينة تتعلق بالسيطرة على كيدال، التي تديرها هيئة السوق المالية على الرغم من عودة بعض مسئولي الدولة والجنود الوطنيين إلى هناك بموجب اتفاق الجزائر.

وقال دوجوكولو ألفا عمر با كوناري، وهو عالم وأكاديمي، إن رسالة المجلس العسكري المؤيدة للسيادة تشكل جزءًا من خطاب شعبوي أوسع يعتمد على مواضيع عظمة مالي السابقة.

قال «كوناري» في تصريحات صحفية: «هناك سرد لإمبراطورية مالي الفخورة الموحدة وغير القابلة للتقسيم، وبسبب ذلك، يعتقد الجيش أن عليه الضغط من أجل عودة كيدال إلى حظيرة الأمة».

واقترحت مايجا، زعيمة مجموعة المجتمع المدني النسائية في جاو، أن يكون الحل للمأزق هو النظر إلى أراضي مالي على أنها ملك للشعب المالي، وليس لجهة مسلحة أو أخرى، وأضافت إنها لا تنتمي إلى حركة، إنها ليست ملكًا للحكومة.

ما الذي يدفع القتال أيضًا؟

أشارت هيئة السوق المالية إلى عدم تنفيذ اتفاق السلام - الذي وقعه أيضًا ائتلاف من جماعات الطوارق الموالية للحكومة - كعامل رئيسي في عودة الصراع.

كان تنفيذ الاتفاق بطيئًا حتى في ظل إدارة كيتا، حيث اتهم كل من الموقعين على الحركة المسلحة والحكومة بالاستفادة من الوضع الراهن والافتقار إلى الإرادة السياسية لدفع الأمور إلى الأمام.

وفقًا لمركز كارتر، بعد أن تولى المجلس العسكري السلطة، أصبح مشتتا بسبب المبارزة الدبلوماسية مع فرنسا والحلفاء السابقين الآخرين، وسرعان ما وصل التنفيذ إلى طريق مسدود غير مسبوق.

جادلت «مايجا» بأن البطء في التنفيذ هو السبب الرئيسي وراء عودة التوترات إلى الظهور، وقالت: «أود أن أقول إن غالبية الاتفاق لم تتحقق بعد، لذا فإن هذا يمكن أن يخلق إحباطات وسوء فهم وحتى تمردا آخر».

كما أعرب المجلس العسكري عن شكوكه تجاه الاتفاق وتعهد بمراجعة شروطه. ويتماشى ذلك مع الشعور العام الأوسع الذي يرى أن الاتفاق يتنازل عن الكثير للمتمردين ويعرض الوحدة الوطنية للخطر.

اكتسب المجلس العسكري في مالي دعمًا وطنيًا من خلال الوعد بتوسيع سيادة الدولة وسيطرتها الإقليمية، وأثار العداء تجاه الاتفاق غضب هيئة التنسيق التي دربت الآلاف من المقاتلين الجدد.

كما استمرت مظالم متمردي الطوارق، المتجذرة في عقود من النضال وحملات القمع التي تشنها الدولة. وقد جادل المتمردون تقليديا بأن الشمال مهمش، وأن الحدود الاستعمارية أجبرتهم على التحول إلى نظام حكم جنوبي لا ينتمون إليه.

ومع ذلك، غالبا ما ترتبط قومية الطوارق - التي يشعر الكثيرون أنها تحتوي على عناصر عنصرية - بالطوارق من المناصب الاجتماعية العليا. وتتنازع عليه جماعات الطوارق الأخرى – التي لها ولاءات متفاوتة، بما في ذلك للدولة – ومجتمعات أخرى في الشمال.

وحول هذا الموضوع قال هاليدو ماليك، رئيس منصة المجتمع المدني في جاو: «نحن ندرك أن هناك مشاكل كبيرة في التنمية، ومشاكل الأمن، ومشاكل عدم المساواة، لكننا نعتقد حقا أنه من خلال الحوار يمكننا حل كل هذه المشاكل».

ما الذي يمكن عمله؟

قال «كيتا» من منظمة إنترناشونال ألرت، إن الحكومة والجماعات المسلحة يجب أن تتحدث مع بعضها البعض لمحاولة فهم الخطأ الذي حدث في تنفيذ اتفاق الجزائر، ومن ثم معرفة كيف يمكن تصحيح الأمور.

وتابع: «من الممكن دائمًا استئناف عملية تنفيذ الاتفاق، ويتطلب الأمر اتباع نهج حسن النية لتحليل الدروس المستفادة».

ودعا بن كورو سانجاري، وهو صحفي ومحلل مالي، إلى إعادة قراءة الاتفاق الذي يتضمن وجهات نظر منظمات المجتمع المدني، التي تم استبعادها إلى حد كبير من عملية الجزائر.

وقال «سانجاري»، إن المحادثات الجديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أن الصراع في مالي قد امتد من الشمال إلى الوسط، مما أدى إلى إنشاء جماعات مسلحة جديدة لا يمكننا استبعادها من المناقشات.

ومع ذلك، وبدون دعم المراقبة والوساطة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، قال كوناري، عالم النفس والأكاديمي، إنه يشك في أنه ستكون هناك جهود لإعادة التفاوض أو تعديل الاتفاق.

وقال: «عندما كانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي لم يكن الجانبان سعداء بالاتفاق، لكنهما اعتقدا أنه ربما يمكننا مناقشة طريقة ما للمُضي قُدمًا. الآن، لا يوجد أحد للتخفيف مما يقوله الطرفان، لا أحد يحاول التوسط».