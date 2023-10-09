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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحد أبطال حرب أكتوبر: فترة الإعداد من 67 إلى 73 كانت قاسية

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب درويش حسن درويش
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قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش أحد فرسان سلاح المشاه في حرب أكتوبر، إنه تخرج في الكلية الحربية عام 1969، والتحق بالكتيبة 18 باللواء 16 مشاه، مؤكدا أن الشعب أقبل على إرسال أبنائه إلى الكليات العسكرية بعد الهزيمة على عكس المتوقع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفترة من 5 يونيو 1967 إلى أكتوبر 1973 كانت تسمى في القوات المسلحة فترة إعداد للمعركة، إعداد الفرد والمعدات.

وذكر أن فترة الإعداد كانت قاسية جدا بشكل جعل من الحرب نفسها أخف على المقاتل من فترة التدريب، وكانت هناك قاعدة في القوات المسلحة تقول "العرق في التدريب يوفر الدماء في المعركة".

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اللواء أركان حرب درويش حسن درويش أحد فرسان سلاح المشاه في حرب القوات المسلحة الكليات العسكرية
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