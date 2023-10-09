الاتحاد الأوروبي يعقد محادثات عاجلة غدا بشأن الوضع في قطاع غزة وإسرائيل

يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل محادثات عاجلة، غدًا الثلاثاء، بشأن الوضع في قطاع غزة وإسرائيل.

وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم "الإثنين" -: "أعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة الوضع في إسرائيل والمنطقة".

من جانبه، أوضح بيتر ستانو، متحدث باسم برويل في بروكسل، أن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي كان يراجع كيف قد يؤثر الهجوم على المساعدات المالية الحالية والمستقبلية الذي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين.

وأشار ستانو إلى أن أي تعديل لموقف الاتحاد الأوروبي وردة فعله على ما يجري على أرض الواقع، سينبثق من الاجتماع الذي سيعقد غدًا في شكل موقف للتكتل متفق عليه.

تجدر الإشارة إلى أن المقاومة الفلسطينية قد شنت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها حركة "حماس"، أول أمس "السبت" ضد إسرائيل، على خلفية انتهاكات الاحتلال المستمرة منذ أشهر بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية والأسرى الفلسطينيين.