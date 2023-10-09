فاطمة الجولي رئيسا للجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر

أعلن اتحاد بنوك مصر اليوم تعيين الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس الاتصال المؤسسي ببنك مصر، رئيسا للجنة التنمية المستدامة بالاتحاد.

وشغلت فاطمة الجولي، منصب مديرة للاتصالات المؤسسية في بنك مصر عام 2006، ولديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التسويق والعلاقات العامة واتصالات الشركات والإدارة.

وشغلت الدكتورة فاطمة الجولي قبل أن تنضم للعمل في بنك مصر، العديد من المناصب الإدارية في مختلف الصناعات، مثل الأدوية، والخدمات المصرفية، والاتصالات، كما شغلت أيضًا منصب مديرة للتسويق والاتصالات المؤسسية لبنك سوسيتيه جنرال الوطني (NSGB) وبنك مصر الدولي (MIBank)، ورئيس الاتصالات التسويقية في شركة نوفاريتس السويسرية.

وشاركت في برامج تدريب وتنمية شخصية متنوعة، بالإضافة إلى حصولها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتسويق في عام 2005، وماجستير في الفلسفة في الاتصالات المؤسسية في عام 2009، ودكتوراه في إدارة الأعمال في عام 2013، وجميعها من كلية ماستريخت للإدارة، هولندا.