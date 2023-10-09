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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الفيوم يحصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقات مراكز تنمية القدرات الموسيقية

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية الموسيقية) في مسابقات مراكز تنمية القدرات الموسيقية صيف 2023، “مسابقة العزف والغناء الجماعي”. 

حقق طالبات مدرسة عبدالرحمن على البشيهي الثانوية (أم المؤمنين الثانوية بنات سابقًا) - إدارة شرق الفيوم التعليمية، المركز الرابع فى مسابقة الغناء الجماعي على مستوى الجمهورية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطالبات المشاركين فى المسابقة.

كما قدمت رسالة شكر وتقدير هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وأحمد حسن موجة عام التربية الموسيقية بالمديرية، وفريق العمل بمركز تنمية القدرات للتربية الموسيقية، عبير محمد جلال، ورانيا محمد رشاد، وزينب عبدالله محمد، وأشرف أكرم وليم، وأماني سامي خليل، وهناء وليم معوض، وعلاء محمد تاج الدين، ومنال بدر الدين، وهناء محمد أيوب، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة فى جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة، وتحقيق مركز متقدم لمحافظة الفيوم في تلك المسابقات.

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