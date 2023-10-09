رجال الأعمال: تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج يخفض أسعار السلع

قال المهندس عمرو فتوح ، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الحكومة للتحكم في السلع الأساسية من خلال تعليق الرسوم والجمارك علي بعض مستلزمات الانتاج والخامات لمدة 6 أشهر خطوة جيدة وتحرك واعي من الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية خاصة التي تمس المواطنين جميعاً.

وأكد عمرو فتوح، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المواطن المصري في هذه الفترة تحديداً كان في احتياج شديد لخفض حقيقي لأسعار السلع، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة بشكل مدروس ورقابة من رئيس الحكومة ستحقق استقرار سريع في الأسعار وفي شعور المواطن بتخفيض الأسعار.

واضاف المهندس عمرو فتوح ، نتمنى في الخطوة المقبلة الإفراج سريعا علي جميع مستلزمات الانتاج وألا تتحمل أعباء مالية أو إجرائية بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات لخفض أسعارها بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج واسعار السلع النهائية والعمل علي تعزز ثقة المستهلك في المنتج المصري».

وأكد فتوح، أن صناع مصر دائما كتف بكتف مع الحكومة لما فيه صالح المواطن والصناعة الوطنية لأنها القادرة علي أن تخدم المجتمع من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وخلق الوظائف للشباب.

وقال نحن كصناع لا ننظر في هذه المرحلة إلي تحقيق مكاسب شخصية وكل ما يهمنا الوصول إلي بيئة انتاج تنافسية، كما أننا حريصون خلال هذه الفترة ألا يكون هناك زيادات كبيرة في الأسعار لأن الصناع دائما مع المستهلك.

واضاف فتوح، لا بد أن تصل الثقافة الحالية للصناع ، إلي كبار التجار أيضا بخفض هامش الربح حتي تؤتي المبادرة ثمارها وأن يشعر المواطن بالتخفيضات بشكل حقيقي والتي تصل من 15 إلي 25% وهي نسب سيكون لها مردود إيجابي علي حركة الأسواق والمستهلكين و توافر السلع .

وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية توسيع نطاق مبادرة تعليق الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لتشمل باقي مستلزمات الانتاج والخامات لجميع الصناعات المصرية .