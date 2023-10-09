خلاف على شراء قطعة أرض يتسبب في مقتل خادم مسجد وإصابة مزارع بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص المتهمين بالتعدي بالضرب بالأسلحة البيضاء علي شخصين والتسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر، بسبب خلاف علي شراء قطعة أرض بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

كان قد تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة بدائرة المركز، ووجود متوفى ومصاب، بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "خادم مسجد" متوفى، "مزارع" مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما لأحد المستشفيات، وطرف ثانِ 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بمركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

وبعمل التحريات تبين أن المشاجرة وقعت بسبب شراء أحد الأشخاص من الطرف الثاني، قطعة أرض من نجل عم أحد المجني عليهما، والملاصقة لأرضهما دون علمهما، وحال نزول الطرف الثاني إلى الأرض المشار إليها، حدثت بينهم والطرف الأول مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وتعدي بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثاني، وجرى ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.