شاهد على النصر.. شهادات من خارج الجبهة بالأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي يقيم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان "شاهد على النصر.. شهادات من خارج الجبهة" والتي ينظمها المجلس ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية على امتداد شهر أكتوبر احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة.

تبدأ الندوة في تمام السادسة مساء الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 بمقر المجلس، ويديرها الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها: المؤرخ الدكتور محمد صابر عرب، والشاعر والكاتب شعبان يوسف، والكاتبة عزة كامل.

وتأتي الندوة ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية على امتداد شهر أكتوبر، إضافة إلى سلسلة محاضرات أونلاين؛ كما يصدر المجلس عددًا من الإصدارات بهذه المناسبة بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع، وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء.