بعد قرار خفض الأسعار.. الغرف التجارية تشدد الرقابة على الأسواق

قال النائب محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأيام المقبلة ستقوم الغرف بتشديد الرقابة ومتابعة الأسواق، كما ستقوم بالتأكد من وفرة السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد “الفيومي” علي قيام الغرف التجارية بالتواصل مع، كبار الموردين والمصنعين لعمل إتاحة كبيرة من السلع في مختلف مواقع الجمهورية، من أجل استمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والتأكد من طرحها بأسعار منخفضة.

وشدد امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على ان الاتاحة والوفرة هما أهم عاملين في خفض الاسعار، بالإضافة إلي أحداث منافسة عادلة في السوق.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار ترجع إلي ندرة في السلع، مؤكدا أنه تم التوافق على خفض 7 سلع أساسية، ويتراوح نسبة الخفض من 15 إلي 25 % وتتضمن سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة".

وقال رئيس الوزراء أن التطبيق سيبدأ من يوم السبت المقبل، كما أكد أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأشار إلي أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.