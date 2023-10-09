رونالدو يغيب عن التشكيل المثالى للجولة التاسعة بدورى "روشن" والهلال يسيطر

سيطر فريق الهلال على التشكيلة المثالية للجولة التاسعة من الدورى السعودى لكرة القدم "روش".

حيث أعلنت رابطة دوري روشن السعودي، اليوم الإثنين، التشكيل المثالي للجولة التاسعة من البطولة، والتى شهدت سيطرة الهلال بتواجد الرباعي "ميشايل ديلجادو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش".

وجاء التشكيل المثالى كالتالى:

- حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج).

- خط الدفاع: إياجو سانتوس (الشباب)، جواد الياميق (الوحدة)، رومان سايس (الشباب)، فهد الحربي (الفتح).

- خط الوسط: ميشايل ديلجادو (الهلال)، سافيتش (الهلال)، ألفارو ميدران (التعاون)، سالم الدوسري (الهلال)

- خط الهجوم: ميتروفيتش (الهلال)، سيساي (ضمك).

وشهد التشكيل المثالي لتلك الجولة، تواجد مغربي مميز عن طريق جواد الياميق (مدافع الوحدة) ورومان سايس (مدافع الشباب).

وغاب نجوم الأهلي عن التشكيل رغم تفوقه على جاره الاتحاد في ديربي جدة بهدف نظيف، كما غاب نجوم النصر بعد التعادل مع أبها بهدفين لكل فريق.

