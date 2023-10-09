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الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم الشرابية يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة بلال الابتدائية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تابع اشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الاثنين الموافق، انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية بمدرسة بلال بنين  الابتدائية.

رافقه خلال الزيارة طارق خليل مدير امن الادارة، وكان في استقبالهما منير محمود مدير المدرسة .

و تفقد مدير عام الادارة فصول المدرسة وتابع سير العملية التعليمية واطمأن على مستوى التلاميذ، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

كما تابع فرغلي موقف تسليم الكتب الدراسية بجميع الصفوف بالمدرسة،وتابع سجلات شئون الطلاب والعاملين وكافة الاعمال بالمدرسة.

وفي نهاية الزيارة تقدم بالشكر  لفريق العمل بالمدرسة على مجهودهم الطيب المبذول من أجل صالح التلاميذ وحسن انتظام اليوم الدراسى متمنيُا للجميع التوفيق والسداد.

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إدارة الشرابية التعليمية الكتب الدراسية تسليم الكتب
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