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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مذبوحة وأحشاؤها بالخارج.. فريق بحث لفك لغز جثة سيدة حدائق أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة سيدة مذبوحة وبها عدة طعنات نافذة مع خروج لأجزاء من أحشائها أسفل كوبري امتداد زويل المؤدي للطريق الأوسطي بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر من خلال فحص علاقات المجني عليها وتتبع خط سيرها من خلال كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة وسرعة ضبطهم.

كانت البداية بتلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سائق تابع لشركة توصيل مفاداه أنه أثناء مروره أسفل كوبري امتداد زويل المؤدي للطريق الأوسطي بدائرة القسم عثر على جثة أحد الأشخاص.

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مذبوحة وبها آثار عدة طعنات نافذة مع خروج أجزاء من أحشائها بالخارج، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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