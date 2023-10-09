هل يمنح سيف فاروق جعفر صوته لوالده في انتخابات الزمالك؟

يترقب عشاق نادي الزمالك، انتخاب مجلس إدارة جديدة لقيادة القلعة البيضاء، في الانتخابات المقرر لها يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، ويترشح على منصب الرئيس فاروق جعفر، نجم وسط الأبيض السابق، وحسين لبيب، عضو مجلس الإدارة السابق، بالإضافة لعمر هريدي ومرفت سيد أحمد.

وتتساءل جماهير الزمالك عن إمكانية منح سيف جعفر، صوته لوالده، خاصة في ظل العلاقة المتوترة بينهما، وتصريح الوالد بانقطاع التواصل بينهما في آخر سنتين، ومدى تأثير ذلك على موقفه في الصراع الانتخابي.

وانتقل سيف جعفر، إلى صفوف بيراميدز مطلع الموسم الجاري، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، وفشل التوصل إلى اتفاق لتجديد التعاقد، وأبدى فاروق جعفر على رفض تصرف ابنه مشيرًا إلى أنه لم يتواصل معه بشأن رحيله ولم يأخذ رأيه.

وقال جعفر تعليقًا على رحيل ابنه': لم أكن أعرف أن سيف وقع لبيراميدز منذ فترة، لأن علاقتي به ليست على ما يرام في الوقت الحالي، مستاءً من تخليه عن الزمالك".