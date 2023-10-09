انطلاق البرنامج التدريبي «الإخلاء الآمن وقت الحرائق» لطلاب المعاهد الأزهرية بمطروح

انطلقت أولى فعاليات البرنامج التدريبي والتثقيفي «الإخلاء الآمن وقت الحرائق ومواجهة الكوارث»، اليوم الإثنين، لطلاب المعاهد الأزهرية بمحافظة مطروح والتي تستمر 3 أشهر بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

وقال عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن الهدف من البرنامج هو تثقيف وتوعية طلاب المعاهد الأزهرية، وتأهيلهم لحسن التصرف السريع والمنظم في حالة الأزمات والكوارث، للحفاظ على سلامتهم، من خلال التدريب العملي والزيارات الميدانية والمحاضرات التثقيفية على خطط الإخلاء والإيواء، والتعامل الآمن وقت حدوثها.

وزار تلاميذ معهد «الحمام الابتدائي» وحدة إطفاء مدينة الحمام، وتدربوا عمليا على كيفية إطفاء الحرائق بأنواعها كافة، وكيفية استخدام طفايات الحريق المختلفة، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها، كما وزع القائمون على البرنامج رسومات توضيحية وكتيبات توعوية للطلاب.

انطلاق البرنامج التدريبي «الإخلاء الآمن وقت الحرائق» لطلاب المعاهد الأزهرية

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