اليوم العالمي للبريد.. مصر الأقدم في الوطن العربي والشرق الأوسط.. وأول رسالة كانت من الخديوي إسماعيل إلى السلطان عبدالحميد الثاني عام 1867.. وتأسس الاتحاد العالمي في عام 1874 بالعاصمة السويسرية

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 01:46 م

يعتبر البريد المصري أقدم بريد فى الوطن العربى والشرق الأوسط، وذلك بعد فرمان محمد على باشا عام 1866، وأرسلت أول رسالة مصرية بالبريد المصري بتاريخ 27 سبتمبر 1867، وكانت أول رسالة مرسلة من الخديوي إسماعيل إلى السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1867، وكانت تحمل صورة الخديوي إسماعيل وعبارة "حكومة مصر" باللغة العربية، وقد تم إرسالها من القاهرة إلى إسطنبول كرسالة رسمية ، حيث وصلت في غضون 10 أيام.

ومنذ ذلك الحين، تطور البريد المصري بشكل كبير، حيث أصبح يتمتع بشبكة واسعة من المكاتب في جميع أنحاء البلاد، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات البريد العادي، والبريد السريع، والبريد الجوي.

وتعد أول رسالة مصرية بالبريد المصري علامة بارزة في تاريخ مصر، حيث كانت تمثل بداية نظام بريدي وطني حديث في البلاد.

اليوم العالمي للبريد

اليوم العالمي للبريد هو يوم عالمي يتم الاحتفال فيه بدور البريد وأهميته في حياة الناس، في 9 أكتوبر من كل عام، وهو الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي، الذي تأسس في عام 1874 في العاصمة السويسرية برن.

ويهدف اليوم العالمي للبريد إلى زيادة الوعي لدور القطاع البريدي في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال، وإلقاء الضوء على الدور البالغ الذي يقوم به كافة قطاعات البريد في كل أنحاء العالم.

في عام 2023، تم اختيار موضوع "الابتكار والتكامل والشمول" للاحتفال باليوم العالمي للبريد، ويسلط هذا الموضوع الضوء على أهمية الابتكار في القطاع البريدي، وضرورة التكامل بين مختلف القطاعات البريدية في العالم، وأهمية الشمول في الوصول إلى الخدمات البريدية للجميع.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة فتحت متحف البريد اليوم للزائرين بالمجان وننظيم العديد من الفعاليات بقاعة الاحتفالات بالمتحف بهدف المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للبريد بما يساهم في زيادة الوعي بدور القطاع البريدي في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال؛ بالإضافة إلى الترويج وإلقاء الضوء على تاريخ البريد المصرى بالمتحف ومقتنياته الأثرية الفريدة عبر سنوات طويلة و بطريقة مبتكرة وجذابة".

وأوضح الدكتور شريف فاروق، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الهيئة القومية للبريد أصدرت طابع بريد تذكاريًّا مشتركًا مع جميع الدول المشاركة في الاتحاد ،احتفالا باليوم العالمي للبريد ، وننظيم اليوم ندوات تعريفية عن اتحاد البريد العالمي ودور البريد المصري في الاتحاد ، وورش العمل داخل متحف البريد منها: طرق ترميم الطوابع، وطرق تنظيف المقتنيات الثمينة، وورشة تصميم بعض النماذج المعروضة في المتحف، كما سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي أطلقها البريد المصري في سبتمبر الماضي وشارك فيها أكثر من ١٥٠ مصورًا هاويًا ومحترفًا تحت عنوان "متحف البريد المصري بعيون مبدعة" بهدف الترويج لمقتنيات المتحف.

واقترح الدكتور شريف فاروق فيما يلي على المصريين الاحتفال معنا بهذا اليوم ببعض الطرق التي يمكن من خلالها الاحتفال باليوم العالمي للبريد فى اطار النوستالجيا التى يحبها الشباب المصرى حاليا للتمتع بتاريخ مصر فى البريد:

إرسال رسالة بريدية إلى شخص عزيز.

زيارة مكتب بريد محلي ومعرفة المزيد عن الخدمات البريدية.

المشاركة في مسابقة أو حملة توعية حول أهمية البريد.

فيما يلي بعض الحقائق والأرقام حول القطاع البريدي العالمي:

هناك أكثر من 600 مؤسسة بريدية في جميع أنحاء العالم.

يتم إرسال أكثر من 600 مليار قطعة بريد سنويًا.

يعمل في القطاع البريدي أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم.

يعد البريد جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. فهو وسيلة لتوصيل الرسائل والبضائع والوثائق إلى جميع أنحاء العالم. ويلعب البريد دورًا مهمًا في التواصل والتجارة والتنمية الاقتصادية.

كيف تحتفل مصر باليوم العالمى للبريد

وقال المكتب الإعلامى لهيئة البريد المصرى لـ" البوابة نيوز" : تحتفل مصر باليوم العالمي للبريد من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي بدور القطاع البريدي في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال.

وفي عام 2023، أطلقت الهيئة القومية للبريد المصري حملة توعية حول أهمية البريد، تحت عنوان "البريد المصري.. خدمات متطورة لحياة أفضل"، وتضمنت الحملة إعلانات تلفزيونية ومطبوعة، بالإضافة إلى أنشطة توعوية في المدارس والجامعات.

كما قامت الهيئة القومية للبريد المصري بإصدار طابع بريد تذكاري مشترك مع جميع الدول المشاركة في الاتحاد البريدي العالمي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد.

وفيما يلي بعض الفعاليات التي نظمتها الهيئة القومية للبريد المصري للاحتفال باليوم العالمي للبريد في عام 2023:

فتح متحف البريد المصري للزائرين بالمجان.

تنظيم ندوة تعريفية عن اتحاد البريد العالمي ودور البريد المصري في الاتحاد.

تنظيم ورش عمل حول طرق ترميم الطوابع وتنظيف المقتنيات الثمينة.

الإعلان عن الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي أطلقها البريد المصري في سبتمبر الماضي تحت عنوان "متحف البريد المصري بعيون مبدعة".

ومن المتوقع أن تستمر الهيئة القومية للبريد المصري في تنظيم فعاليات وأنشطة للاحتفال باليوم العالمي للبريد في السنوات القادمة.

هل انتهى دور البريد بوجود الانترنت؟

ويقول الدكتور عميد حسين ثابت خبير البيتوتكنولوجى والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية لـ"البوابة نيوز"، إنه لم ينته دور البريد بوجود الإنترنت، لا يزال البريد وسيلة مهمة للتواصل والتجارة والتنمية الاقتصادية، ويتميز البريد بالعديد من المزايا التي لا تزال تجعله وسيلة مهمة، منها:

اولا..الوصول: يتمتع البريد بوصول عالمي إلى جميع أنحاء العالم، وهو أمر لا يمكن توفيره من خلال الإنترنت.

ثانيا ..الموثوقية: يعد البريد وسيلة موثوقة لتوصيل الرسائل والبضائع والوثائق.

ثالثا ..التكلفة: يعتبر البريد وسيلة اقتصادية لتوصيل الرسائل والبضائع إلى مسافات طويلة.

ومع ذلك، فقد تأثر البريد بظهور الإنترنت، حيث أصبح الناس يستخدمون الإنترنت بشكل متزايد للتواصل والتجارة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حجم البريد المرسل، ولكن لا يزال البريد يلعب دورًا مهمًا في العديد من المجالات، منها:

رابعا ..التواصل الشخصي: لا يزال البريد وسيلة شائعة لإرسال الرسائل الشخصية، وخاصةً الرسائل التي تحمل قيمة عاطفية.

خامسا ..التجارة الإلكترونية: يستخدم البريد بشكل متزايد لتوصيل البضائع المُشتراة عبر الإنترنت.

سادسا ..الحكومة: يستخدم البريد بشكل متزايد من قبل الحكومات لتسليم المستندات الرسمية والوثائق القانونية.

ومن المتوقع أن يستمر البريد في لعب دور مهم في حياتنا اليومية، حيث سيواصل الابتكار في هذا القطاع من أجل تلبية احتياجات الناس المتطورة.

كيف نطور البريد ليواكب العصر التكنولوجى؟

وأوضح الدكتور أيمن دياب، عميد كلية التكنولوجيا والمحاضر بأكاديمية ناصر، يمكن تطوير البريد ليواكب العصر التكنولوجي من خلال مجموعة من الإجراءات، منها: التحول الرقمي حيث أنه من الضروري أن تتحول المؤسسات البريدية إلى التحول الرقمي، من أجل تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية، وهذا يشمل الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، من أجل تحسين عمليات التسليم والفرز.

وتابع فى تصريحات لـ"البوابة نيوز": أن التطوير يأتي من خلال التكامل مع التكنولوجيا الأخرى حيث يجب أن تتكامل المؤسسات البريدية مع التكنولوجيا الأخرى، مثل التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، من أجل تقديم خدمات أكثر شمولاً. وهذا سيساعد على جعل البريد أكثر سهولة وملاءمة للمستخدمين، بالإضافة إلي التركيز على الابتكار، حيث يجب أن تركز المؤسسات البريدية على الابتكار، من أجل تقديم خدمات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين المتطورة. وهذا قد يشمل تطوير خدمات جديدة، مثل خدمات البريد السريع أو خدمات التوصيل عبر الإنترنت.

فيما يلي بعض الأفكار المحددة لكيفية تطوير البريد ليواكب العصر التكنولوجي:

استخدام التكنولوجيا لتحسين الدقة والسرعة في التسليم: يمكن استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين دقة وسرعة التسليم. على سبيل المثال، يمكن استخدام هذه التقنيات لتحديد أفضل مسار للتسليم وتوقع أي تأخيرات محتملة.

تقديم خدمات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين المتطورة: يمكن للمؤسسات البريدية تقديم خدمات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين المتطورة. على سبيل المثال، يمكن للبريد المصري تقديم خدمة توصيل الطرود عبر الإنترنت، أو خدمة البريد السريع للتوصيل في نفس اليوم.

تحسين تجربة المستخدم: يجب على المؤسسات البريدية تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم خدمات أكثر سهولة وملاءمة. على سبيل المثال، يمكن للبريد المصري تقديم خدمة تتبع الطرود عبر الإنترنت، أو خدمة الدفع عند الاستلام.

من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للمؤسسات البريدية تطوير خدماتها ليواكب العصر التكنولوجي، وضمان استمرارها في لعب دور مهم في حياتنا اليومية.

أهمية البريد في التواصل والتجارة والتنمية الاقتصادية

للبريد أهمية كبيرة في التواصل والتجارة والتنمية الاقتصادية. فهو وسيلة لتوصيل الرسائل والبضائع والوثائق إلى جميع أنحاء العالم.

أهمية البريد في التواصل

يقول دكتور إسلام ثروت خبير التكنولوجيا وعلوم الحاسب، إن البريد يعد وسيلة مهمة للتواصل الشخصي والتجاري، فهو وسيلة أساسية لتبادل المعلومات والأفكار والمشاعر.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه في مجال التواصل الشخصي، يعد البريد وسيلة شائعة لإرسال الرسائل والعطور والهدايا. كما أنه وسيلة مهمة لتواصل أفراد الأسرة والأصدقاء الذين يعيشون في أماكن بعيدة، مشيرا إلي أنه في مجال التواصل التجاري، يعد البريد وسيلة مهمة لإرسال المستندات والعقود والفواتير. كما أنه وسيلة مهمة لتسويق المنتجات والخدمات.

أهمية البريد في التجارة

يلعب البريد دورًا مهمًا في التجارة الإلكترونية. فهو وسيلة لتوصيل المنتجات المُشتراة عبر الإنترنت إلى المستهلكين.

كما أنه وسيلة مهمة لتوصيل البضائع بين الشركات. فهو وسيلة اقتصادية لتوصيل البضائع إلى مسافات طويلة.

أهمية البريد في التنمية الاقتصادية

يساهم البريد في التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل التواصل والتجارة. فهو يساعد على ربط الناس والشركات من جميع أنحاء العالم، مما يعزز التجارة والنمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر البريد فرص عمل للعديد من الأشخاص، فهو مصدر دخل مهم للعديد من الأسر في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي بعض الأمثلة على أهمية البريد في التواصل والتجارة والتنمية الاقتصادية:

يمكن للبريد أن يساعد الأشخاص على البقاء على اتصال مع أحبائهم الذين يعيشون في أماكن بعيدة.

يمكن للبريد أن يساعد الشركات على توسيع أعمالها إلى الأسواق العالمية.

يمكن للبريد أن يساعد الحكومات على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

من خلال توفير خدمات موثوقة وبأسعار معقولة، يمكن للبريد أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

التحديات التي يواجهها البريد في ظل ظهور الإنترنت والتجارة الإلكترونية

تقول دكتورة رباب الشريف، عميد كلية النانو تكنولوجى، يواجه البريد العديد من التحديات في ظل ظهور الإنترنت والتجارة الإلكترونية، ومن أهم هذه التحديات هو انخفاض حجم البريد المرسل، حيث أن ظهور الإنترنت والتجارة الإلكترونية أدي إلى انخفاض حجم البريد المرسل بشكل كبير. فقد أصبح الناس يستخدمون الإنترنت بشكل متزايد للتواصل والتجارة، مما أدى إلى انخفاض الحاجة إلى البريد.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن زيادة المنافسة من شركات التوصيل الخاصة كان ضمن التحديات، حيث ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من شركات التوصيل الخاصة التي تقدم خدمات توصيل سريعة وموثوقة. وقد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة على المؤسسات البريدية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف التشغيل، وقد واجهت المؤسسات البريدية تحديات في إدارة تكاليف التشغيل، بما في ذلك تكاليف العمالة والبنية التحتية والنقل.

من أجل مواجهة هذه التحديات، يجب على المؤسسات البريدية اتخاذ الإجراءات التالية:

التركيز على الابتكار: يجب على المؤسسات البريدية التركيز على الابتكار، من أجل تقديم خدمات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين المتطورة.

تحسين الكفاءة التشغيلية: يجب على المؤسسات البريدية تحسين الكفاءة التشغيلية، من أجل خفض التكاليف وتحسين الخدمات.

التعاون مع شركات التوصيل الخاصة: يمكن للمؤسسات البريدية التعاون مع شركات التوصيل الخاصة من أجل تقديم خدمات توصيل أكثر شمولاً.

مستقبل البريد في ظل التطورات التكنولوجية

يتوقع أن يستمر البريد في لعب دور مهم في حياتنا اليومية، حتى في ظل التطورات التكنولوجية، وذلك لأن البريد يتمتع بالعديد من المزايا التي لا تزال تجعله وسيلة مهمة للتواصل والتجارة والتنمية الاقتصادية، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

الوصول: يتمتع البريد بوصول عالمي إلى جميع أنحاء العالم، وهو أمر لا يمكن توفيره من خلال الإنترنت.

الموثوقية: يعد البريد وسيلة موثوقة لتوصيل الرسائل والبضائع والوثائق.

التكلفة: يعتبر البريد وسيلة اقتصادية لتوصيل الرسائل والبضائع إلى مسافات طويلة.

وفيما يلي بعض الاتجاهات التي من المتوقع أن تؤثر على مستقبل البريد في ظل التطورات التكنولوجية:

زيادة الطلب على خدمات البريد السريع: من المتوقع أن يستمر الطلب على خدمات البريد السريع في الزيادة، وذلك بسبب زيادة التجارة الإلكترونية ونمو الاحتياجات الشخصية والتجارية.

تطور خدمات التوصيل عبر الإنترنت: من المتوقع أن تتطور خدمات التوصيل عبر الإنترنت، وذلك من أجل تقديم خدمات أكثر سهولة وملاءمة للمستخدمين.

زيادة التكامل بين البريد والتكنولوجيا الأخرى: من المتوقع أن يزداد التكامل بين البريد والتكنولوجيا الأخرى، مثل التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، من أجل تقديم خدمات أكثر شمولاً.

من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية، يمكن للمؤسسات البريدية أن تستمر في لعب دور مهم في حياتنا اليومية، وذلك من خلال تقديم خدمات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين المتطورة.

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تأثير التطورات التكنولوجية على مستقبل البريد:

قد يؤدي ظهور تقنيات جديدة، مثل طائرات التوصيل بدون طيار، إلى تحسين سرعة وكفاءة التسليم.

قد يؤدي تطوير خدمات التوصيل عبر الإنترنت إلى جعل البريد أكثر سهولة وملاءمة للمستخدمين.

قد يؤدي التكامل بين البريد والتكنولوجيا الأخرى إلى تقديم خدمات جديدة ومبتكرة، مثل خدمات التوصيل للبضائع المُشتراة عبر الإنترنت.

من خلال الاستعداد لهذه التطورات، يمكن للمؤسسات البريدية ضمان استمرارها في لعب دور مهم في حياتنا اليومية.