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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على فنى تكييف بحوزته أسلحة أثناء توجهه للتشاجر مع آخرين ببدر

المتهم
المتهم
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط فنى تبريد وتكييف  حال قيادته سيارة "بدون ترخيص" وبحوزته أسلحة نارية "بدون ترخيص" أثناء توجهه للتشاجر مع آخرين بمدينة بدر.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (فنى تبريد وتكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة بـــدر) حال قيادته سيارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بـــدر ، وبحوزته (طبنجة صوت "بدون خزينـــة" - بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها " -  عدد 2 فــرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتــه إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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القبض علي فني تكييف أسلحة أثناء توجهه للتشاجر مع آخرين مدينة بدر
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