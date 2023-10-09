غدا.. جامعة المنصورة تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

تنظم جامعة المنصورة غدًا الثلاثاء احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الذهبى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر 73 بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب .

تقام الاحتفالية بالتعاون مع ادارة رعاية الطلاب واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

كما تتضمن الاحتفالية عرض فيديوهات عن انتصارات أكتوبر ومحاضرة للواء اركان حرب على حفظى مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء وفقرة موسيقية وغنائية لكورال جامعة المنصورة لأغنيات وطنية وسيتم الاعلان عن نتيجة المسابقة القمية لطلاب الجامعات الفائزين لتصميم طابع بريد وعملة تذكارية لحرب اكتوبر كما سيتم ابطال الجامعة المشاركين فى حرب أكتوبر .

يأتي ذلك تزامنًا مع بداية العام الجامعى 2022/ 2023 وانطلاق الموسم الثقافى و تأكيدًا على اهتمام جامعة المنصورة بالأنشطة الطلابية، التى من شأنها تسهم فى إثراء الوعي الثقافي والفكري لطلاب الجامعة وتعريفهم بالأمجاد والبطولات المصرية على مر العصور.

من جانبه أكد الدكتور شريف خاطر أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة في الأذهان لتعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرض سيناء.

واضاف أن تلك الذكرى الغالية على قلوب جميع المصريين، والتي غيرت مسار التاريخ وجسدت عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة وستظل مبعثاً للفخر، ورمزًاً للعزة والكرامة؛ لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر.

واشار إلى أن هذا اليوم والذي انطلقت فيه القوات المصرية الباسلة لترفع علم الوطن فوق سيناء وتسترد الأرض بأرواح الشهداء ودماء الأبطال لتعيد للوطن كبريائه وكرامته سيظل يوماً خالداً في ذاكرة الوطن تحتفل به أجيالنا جيلاً بعد جيل.

وأوضح أن العسكرية المصرية سجلت نموذجاً يحتذى به حيث قهرت العدو الإسرائيلي وحطمت أسطورته ليثبت الجندي المصري أنه خير أجناد الأرض وله تاريخ حافل وطويل ضد الغزاه ورد المعتدين دفاعاً عن أرض مصر.