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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال: تصفية 20 عنصرا من ميليشيات الشباب الإرهابية بمنطقة "شبيلو"

الجيش الصومالى
الجيش الصومالى
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تمكنت القوات المسلحة الصومالية من تصفية ما لا يقل عن 20 عنصرا من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نوعية جرت بمنطقة (شبيلو) بمحافظة مدغ في ولاية غلمدغ.
وذكر بيان صادر من وزارة الإعلام الصومالية أن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم استهداف مركبات كانت تنقل معدات من المتفجرات والأسلحة، والأغذية والأدوية، وأغراض أخرى إلى فلول المتمردين.

وتواصل القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات المحلية، عمليات تصفية فلول ميليشيات الشباب الإرهابية الذين يختبئون في بعض المناطق القريبة من منطقة ” شبيلو.

وتتزامن هذه الخطوات في وقت، نجح فيه الجيش في تصفية الإرهاب من معظم مناطق الإقليم.

وفى قرية "جرلو" التابعة لمدينة "جنالى" فى إقليم شبيلى السفلى فى ولاية جنوب الغرب الإقليمية، قتل عنصرين من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظم القاعدة، فى عملية عسكرية نفّذها الجيش الصومالى.

جدير بالذكر أن الجيش الصومالي تمكن من تحرير معظم مناطق وسط البلاد من يد ملييشيات الشباب الإرهابية.

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مليشيات الشباب الإرهابية الصومال مدغ
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