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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. طقس الشرقية معتدل ونشاط خفيف للرياح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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تشهد قرى ومدن ومراكز محافظة الشرقية حالة من الطقس المعتدل مع سطوع للشمس ونشاط خفيف للرياح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهدت المحافظة في ساعات متأخرة من مساء امس هطول للأمطار الخفيفة على بعض أنحاء المحافظة والتى استمرت لفترات قليلة دون تاثر الطرق والشوارع. 

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة بالإضافة الى مديريات الخدمات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار. 

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة سوء الطقس مع تفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بإتصال متواصل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال أي شكاوى وبلاغات من المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.

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