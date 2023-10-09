محافظ القليوبية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وجاسولان أوراكولي بيسمبييف نائب منطقة أتيراو بجمهورية كازاخستان والسكرتير الأول طالغات إلياس، ومساعد السفير أنس عادلبيكوف، والوفد المرافق لهم بمبنى ديوان عام محافظة القليوبية، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية وإستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

في بداية اللقاء رحبَّ محافظ القليوبية، بسفير جمهورية كازاخستان في القاهرة والوفد المُرافق له في زيارتهم الودية لمبنى ديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أن مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين .

كما قدم السفير والوفد المرافق له الشكر إلى محافظ القليوبية على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال، والإشراف العام على ترتيبات الزيارة مما أدى إلى ظهورها بالمظهر الحضاري اللائق للدولة المصرية، وجرى تبادل الدروع فيما بينهم، ووجه الدعوة له ومرافقيه إلى زيارة أتيراو.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين، وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.