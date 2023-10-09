"أنشأها البابا بولس السادس".. ماذا تعرف عن سينودس الأساقفة؟

“سينودس الأساقفة” هو مؤسّسة دائمة أنشأها البابا بولس السادس في 15 سبتمبر 1965 استجابة لرغبة آباء المجمع الفاتيكانيّ الثاني في إحياء الروح الإيجابي المتولّد من الخبرة المجمعيّة.

إنّ المعنى الحرفي لكلمة "سينودس" المشتقّة من كلمتين يونانيّتين، هما "سينsyn-" أي "معًا"، و"هودسhodos-" أي "طريق"، هو "السير سويّة"، فالسينودس هو لقاء أو اجتماع دينيّ بين الأساقفة الملتفّين حول قداسة البابا، وفيه يتفاعلون مع بعضهم البعض، ويتقاسمون المعلومات والخبرات في سعيٍ حثيث للوصول إلى الحلول الرعويّة المشتركة والمناسبة ذات الصلاحيّة والتطبيق العالميَّين. بشكل عامّ، يمكن تعريف السينودس بأنّه اجتماع الأساقفة الممثّلين للأسقفيّة الكاثوليكيّة، والمُلقاة على عاتقهم مساعدة البابا في حكم الكنيسة كلّها بتقديم مشورتهم ونصائحهم. وقد أشار البابا يوحنّا بولس الثاني إلى السينودس على أنّه "تعبير مثمر بشكل خاصّ وأداة لمجمعيّة الأساقفة" (خطاب أمام مجلس أمانة سينودس الأساقفة، 30 أبريل 1983: أوسّرفاتوري رومانو، 1 مايو 1983). حتّى قبل عقد المجمع الفاتيكانيّ الثاني، كانت قد تبلورت ونمت فكرة وجود كيان يستطيع إمداد الأساقفة بالوسائل اللازمة لمساعدة البابا، بشكل يمكن تحديده، في حكم الكنيسة الجامعة.

في 5 نوفمبر 1959، اقترح الكاردينال سيلفيو أودّي، آنذاك رئيس أساقفة والقاصد الرسوليّ في الجمهوريّة العربيّة المتّحدة (مصر)، إنشاء هيئة حكم مركزيّة للكنيسة أو لنَقُلْها بكلماته، "هيئة استشاريّة". وقال: "تأتي الشكاوى من جهات كثيرة من العالم بأنّ الكنيسة ينقصها هيئة استشاريّة دائمة غير الهيئات الرومانيّة. ولذلك، يجب تأسيس نوع من "المجلس المصغّر"، وإشراك أشخاص من الكنيسة في العالم أجمع ليلتقوا بشكل دوريّ، وحتّى مرّة واحدة في السنة، ليناقشوا المشاكل الأهمّ وليقدّموا مقترحات لحلول جديدة ممكنة في أعمال الكنيسة، أي أنّه هيئة تطال الكنيسة جمعاء، تمامًا مثلما تجمع المجالس الأسقفيّة كلّ أو قسم من رؤساء بلدٍ ما أو عدة بلدان. هيئات أخرى مثل ألـC.E.L.A.M. (المجلس الأسقفيّ لأمريكا اللاتينيّة)، تقوم بنشاطاتها وأعمالها لصالح القارّة بأسرها".

وكتب الكاردينال برناردوس ألفرينك، رئيس أساقفة أوترخت، في 22 ديسمبر 1959ما يلي: "بعبارات واضحة يعلن المجمع على أنّ ممارسة حكم الكنيسة الجامعة هو من حقّ مجمع الأساقفة وعلى رأسهم الحبر الأعظم. يترتّب على ذلك، من جهة، أنّ رعاية الكنيسة الجامعة هي مسؤوليّة كلّ أسقف على حدة، ومن جهة أخرى، يشترك جميع الأساقفة في حكم الكنيسة ككلّ. يتمّ ذلك ليس فقط عن طريق إعلان وعقد مجمع مسكونيّ، ولكن أيضًا بخلق مؤسّسات جديدة. ويمكن إنشاء مجالس دائمة لأساقفة خبراء، مختارين من الكنيسة ككلّ، ليُؤَدّوا وظيفتهم التشريعيّة، متّحدين مع الحبر الأعظم وكرادلة الكوريا الرومانيّة. ويمكن للهيئات الرومانيّة أن تحتفظ فقط بالسلطة الاستشاريّة والتنفيذيّة". وكان بولس السادس آنذاك رئيس أساقفة ميلانو، هو مَن أعطى قوّة لهذه الأفكار. وفي خطاب الرثاء في ذكرى رحيل يوحنا الثالث والعشرين، أشار إلى "التعاون المُستمرّ للهيئة الأسقفيّة الذي لم تتمّ ممارسته بعد (والذي سيبقى شخصيًّا واتّحاديًّا)، ولكنّه سيحمل مسؤوليّة حكم الكنيسة ككلّ". بعد انتخابه بابا ظلّ يعود باستمرار إلى مفهوم التعاون في ما بين الهيئة الأسقفيّة

الأساقفة بالاتّحاد مع خليفة القدّيس بطرس في خطابٍ ألقاه أمام الكوريا الرومانيّة (21 /سبتمبر 1963)، خلال افتتاح الجلسة الثانية للمجمع الفاتيكانيّ الثاني (29 سبتمبر 1963)، ومرّة أخرى خلال اختتامها (4 ديسمبر 1963). وفي نهاية الخطاب الافتتاحيّ في آخر فترة للمجمع الفاتيكانيّ الثاني (12 سبتمبر 1965) قام بولس السادس بنفسه بإعلان الخبر السارّ عن سينودس الأساقفة: "الشيء الثاني هو إعلان مسبق، نعطيكم إياّه بأنفسنا وبكلّ سرور حول تأسيس سينودس الأساقفة، المرجوّ من قبل المجمع، والمكوّن من أساقفة معيّنين في أكثر الأحيان من قبل المجالس الأسقفيّة بموافقتنا. إنّ هذا السينودس سيَطلب عقدَه البابا فرنسيس تبعًا لاحتياجات الكنيسة، للتشاور والتعاون كلّما رأى لذلك ضرورة من أجل الخير العامّ للكنيسة. ولا داعي للقول بأنّ تعاون الأساقفة هذا سيعود حتمًا بالفائدة العظيمة على الكرسيّ الرسوليّ وعلى الكنيسة جمعاء، وبخاصّة سيكون مفيدًا للعمل اليوميّ للكوريا الرومانيّة التي تستحقّ منّا الكثير من العرفان بالجميل لمساعدتها الفاعلة التي، تمامًا كما يحتاجها الأساقفة في أبرشيّاتهم، نحتاجها نحن أيضًا وباستمرار في أعمالنا الرسوليّة. سيتمّ إيصال الأخبار والقوانين لهذه الجمعيّة في أسرع وقتٍ ممكن. لم نرد أن نحرم أنفسنا من هذا الشرف ومن هذا السرور في إعلان هذا الخبر الوجيز لنعبّر لكم شخصيًّا ومرّة أخرى عن ثقتنا واحترامنا وأخوّتنا. نحن نضع هذا التجدّد الواعِد والجميل تحت حماية مريم الأمّ القدّيسة".

وفي اليوم التالي، 15 سبتمبر 1965، في بداية الجلسة العامّة المائة والثامنة والعشرين، أعلن سيادة المطران بيريكلي فيليتشي، أمين عامّ المجمع آنذاك، عن إصدار "الإرادة الرسوليّة" التي بها تمّ تأسيس السينودس رسميًّا. تتكوّن الميزة الرئيسيّة لسينودس الأساقفة من خدمة الشركة والمجمعيّة لأساقفة العالم مع الأب الأقدس. لا يتعلّق الأمر بهيئة خاصّة ذات صلاحيّات محدودة كما هو الحال مثلًا بالنسبة إلى المجامع والمجالس، ولكن بمؤسّسة ذات صلاحيّة مطلقة لمعالجة أيّ موضوع تبعًا للإجراءات الموضوعة من قبل الأب الأقدس في رسالة الدعوة. إنّ سينودس الأساقفة مع أمانته العامّة الدائمة لا يُشكّل جزءًا من الكوريا الرومانيّة ولا يتبعها، بل يقع مباشرة وفقط تحت سلطة الأب الأقدس، ومعه يشترك في الحكم العالميّ للكنيسة. مع أنّ لتأسيس سينودس الأساقفة صفةً دائمة، إلاّ أنّ الحال مختلف بالنسبة إلى عمله وتعاونه الواقعيّ. وبعبارة أخرى، يجتمع سينودس الأساقفة ويعمل فقط عندما يرى الأب الأقدس أنّه من الضروريّ والمناسب أن يستشير الأساقفة، الذين يعبّرون خلال السينودس عن "رأيهم الحكيم حول مواضيع ذات أهمّيّة وخطورة كُبريَين" (بولس السادس، خطاب أمام الكرادلة، 24 حزيران/يونيو 1967). إنّ لمهمة كلّ جمعيّة سينودسيّة صفة مجمعيّة يضعها الأساقفة في خدمة الأب الأقدس. عندما يتسلّم الأب الأقدس توصيات وقرارات جمعيّة معيّنة، يُمارس الأساقفة نشاطًا مجمعيًّا مشابهًا، ولكن ليس مطابقًا لتلك التي يُعبّر عنها في مجمعٍ مسكونيّ. هذه هي النتيجة المباشرة لعوامل عدّة: وجود جميع الأساقفة، الدعوة من قبل الأب الأقدس و"وحدة الأساقفة، الذين، ليكونوا واحدًا، يحتاجون إلى رئيس للمجمع" (يوحنّا بولس الثاني، راعي القطيع، 56)، يكون الأوّل في هيئة الأساقفة.