فيتوريا يمنح المحترفين الانضمام لمعسكر المنتخب بالإمارات مباشرة

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إعطاء السماح للاعبين المنتخب المحترفين في الخارج، الانضمام لمعسكر المنتخب بالإمارات مباشرة تجنبا لقضاء عدد كبير من ساعات السفر إلي مصر ثم السفر إلي الامارات.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مبارتين وديتين امام زامبيا والجزائر استعدادا لخوض فعليات بطولة أمم أفريقيا.

وضمت القائمة الخاصة بالمعسكر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

احمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفى محمد

مروان حمدي