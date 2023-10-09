ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يمنح المحترفين الانضمام لمعسكر المنتخب بالإمارات مباشرة

فيتوريا
فيتوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إعطاء السماح للاعبين المنتخب المحترفين في الخارج، الانضمام لمعسكر المنتخب بالإمارات مباشرة تجنبا لقضاء عدد كبير من ساعات السفر إلي مصر ثم السفر إلي الامارات. 
ومن المقرر أن يخوض المنتخب مبارتين وديتين امام زامبيا والجزائر استعدادا لخوض فعليات بطولة أمم أفريقيا.

وضمت القائمة الخاصة بالمعسكر 25 لاعبًا هم:
محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
محمد حمدي  
أحمد فتوح 
علي جبر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبد المنعم 
أحمد سامي 
طارق حامد 
مروان عطية 
أحمد سيد زيزو 
احمد نبيل كوكا 
محمد النني 
محمود حماده 
حمدي فتحي 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
محمود تريزيجيه 
حسين الشحات 
مصطفى محمد 
مروان حمدي

ads
البرتغالي روي فيتوريا معسكر المنتخب اللاعبين المحترفين
ads