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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع السعودي يبحث مع وزير خارجية السويد العلاقات الثنائية

الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز
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بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، مع وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان اللقاء حضره من الجانب السعودي الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومن الجانب السويدي سفيرة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب المدير العام بوزارة خارجية السويد ماغنوس هيلغرين.

 

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خالد بن سلمان بن عبد العزيز السويد السعودية
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