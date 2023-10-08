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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدًا.. فرقة "الحرملك" تحيى حفلًا في قبة الغوري

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تحيى فرقة "الحرملك" بقيادة د. مروة عبد المنعم، أستاذ مساعد آلة الفيولينه بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، حفلا فنيا، في الثامنة مساء غد الإثنين، الموافق ٩ أكتوبر الجاري، بمركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

تقدم الفرقة ألوان مختلفة من الأغاني العربية القديمة والحديثة منها: "ده طلع في نهار"، و"ميدلى عدوية"، و"هرمون السعادة"، و"طبعا قادرين نعملها"، و"آه يا ليل" وغيرها.

تعد فرقة "الحرملك" من أشهر الفرق النسائية، التي تأسست عام ٢٠١٧ من عازفات ومطربات محترفات بقيادة الفنانة مروة عمرو عبد المنعم.

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فرقة الحرملك مروة عبد المنعم قبة الغوري قطاع صندوق التنمية الثقافية
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