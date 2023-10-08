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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"طائرة الزمالك" يواجه الترسانة وديًا الأربعاء المقبل استعدادًا للموسم الجديد

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة أحمد عاشور المدير الفني، خوض مباراة ودية أمام نظيره فريق الترسانة استعدادا للموسم الجديد.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة الأربعاء المقبل في الثامنة مساء على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك.

 

يذكر أن طائرة الزمالك حقق الثنائية المحلية في الموسمين الماضيين.

 

ويقود الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك: أحمد عاشور مديرا فنيا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا وحسن عبدالرازق إداريا.

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