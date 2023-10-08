انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من معرض تراثنا بمشاركة 6 دول عربية

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023 الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة 6 دول عربية وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية، من خلال تشارك الثقافات التراثية التي تعبر عن الهوية العربية الأصيلة، فضلا عن تشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الدول.



ويتيح معرض تراثنا فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والانفتاح على أسواق تصديرية جديدة، حيث يستضيف معرض تراثنا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الجزائر ودولة تونس وذلك بأجنحة مميزة في فاعليات المعرض الذي يستمر على مدار أسبوع ويشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من المصريين والأجانب والعرب المقيمين في مصر.



ويحرص جهاز تنمية المشروعات دائما على استضافة الدول الشقيقة في معرض تراثنا بشكل دوري ليصبح المعرض تجمعا إقليميًا يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية؛ مما يقدم لزوار المعرض تجربة تسويقية وترفيهية على حد سواء، خاصة وأنه يعتبر أحد أكبر المعارض المتخصصة في المنتجات التراثية والحرفية في المنطقة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض ابتداء من اليوم الاحد 8 وحتى 14 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث يشارك أكثر من ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، ويضم عدد كبير من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لأكثر من 30 قطاع تراثي.