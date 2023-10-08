13 من علماء الجامعة اليابانية بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السيفير الهولندية، قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، تضمنت القائمة ١٣ عالما من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

تضمنت القائمة الجديدة التي صدرت خلال شهر أكتوبر الجاري كل من الدكتور سامح ندا أستاذ هندسة الطاقة ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم ، الدكتور محمد مختار محمد، عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، الدكتور محمد أبو زهاد، أستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، مدرسة الهندسة الالكترونية والاتصالات والحاسب ، الدكتور محمد عياد، أستاذ بقسم علوم النانو، معهد العلوم الأساسية والتطبيقية ، الدكتور أحمد عبد المنعم، أستاذ بقسم علوم النانو، معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، الدكتور حمدي أبو علي، رئيس قسم هندسة مصادر الطاقة، مدرسة هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، الدكتور صبحي عبد القادر، أستاذ بقسم هندسة القوي الكهربية، مدرسة الهندسة الالكترونية والاتصالات والحاسب.

وكما تضمنت القائمة الدكتور جهاد جنيدي، أستاذ بقسم علوم النانو، معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، الدكتور ضياء الدين منصور، أستاذ بقسم هندسة القوي الكهربية، مدرسة الهندسة الالكترونية والاتصالات والحاسب، الدكتور محمود نصر، أستاذ مشارك بقسم الهندسة البيئية، مدرسة هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، والدكتور محمد عبد الهادي جبريل، أستاذ بقسم الهندسة الصناعية و التصنيع، مدرسة هندسة التصميم الإبداعي.

كما تم ذكر اسم الدكتور حسن شكري، رئيس قسم الهندسة البيئية، مدرسة هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، الدكتورة مروة القاضي، أستاذ بقسم الهندسة الكيميائية والبتروكيمياويات، مدرسة هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات.

هنأ الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانبة للعلوم والتكنولوجيا علماء الجامعة الذين تم ادراجهم بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2٪ من علماء العالم متمنياً لهم النجاح المتزايد من خلال التقدم في مسيرتهم، مشيرا الى ان ذلك يعكس جهود الجامعة للارتقاء بجودة البحث العلمى بالجامعة والنشر الدولى.