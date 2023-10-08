حكومة الاحتلال: أكثر من 100 أسير لدى المقاومة الفلسطينية

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سقوط أكثر من 100 أسير في أيدي المقاومة الفلسطينية، بينهم جنود وضباط في قطاع غزة".

كما أعلنت ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 600 منذ بدء عملية طوفان الأقصى أمس الأحد.

كما أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع محصلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها صباح أمس المقاومة الفلسطينية، إلى ما يزيد على 600 قتيل.

ونقلت القناة عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها في بيان صحفي، إن هناك أكثر من 2156 مُصابًا، بعضها خطيرة.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب ليهوي 6.7% عند الإغلاق ومؤشر البنوك ينزل 8.7% بعد هجوم حماس.

وصرح المستشار الألماني، على الأحداث الجارية في فلسطين وإسرائيل قائلا: "نقف بقوة إلى جانب إسرائيل ونحذر الجميع من إذكاء الصراع".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "قادة ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأوكرانيا أكدوا دعمهم الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.