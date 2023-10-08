السيطرة علي تسرب غاز بشقة سكنية بالفيوم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي تسرب غاز وقع بشقة سكنية بحي جنوب بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تسرب غاز بشقة سكنية بحي جنوب بمدينة الفيوم.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والاسعاف الي مكان البلاغ وتبين أنه وقع بشقة سكنية بالطابق الثاني وتم السيطرة عليه وإصلاح العطل، ولم يسفر عن وجود إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.